外交部今天針對上周五被藍營抗議事件，向警政機關告發藍委曾銘宗、林德福、陳宜民以及台北市議員徐弘庭、林金結、張斯綱向警政機關提出告發妨礙公務與強制罪。外交部發言人歐江安表示，外交部不能容忍基層同仁執行公務遭到肢體暴力與言語羞辱，「此例不可開、此風不可長。」

歐江安說，如果容忍這一次的話，以後任何政黨與政治人物都可以去到公家機關選舉造勢，甚至羞辱公務員，會滋長選舉歪風。希望透過法律訴訟傳達訊息給各黨派政治人物，不要到公家單遠進行選舉造勢活動。

由於國民黨團是在藍營抗議當天才通知外交部國會組，但到了現場又被警力阻絕在外。歐江安解釋，一般團體要來陳情或是拜見部長，一般來說都是先討論什麼時間去可不可以去？如果沒空能不能改天？都會有討論空間，而不是說通知了要去抗議，現在就出來。

歐江安反問，他有尊重我們說部長那時候方便嗎？第一次是賴士葆抬棺來抗議，第二次收到訊息是要衝進外交部，而且還真的爬上大門，「我們沒有說那時候方便你們來！」這是相互尊重的問題，他們指定時間說來就來我們外賓怎麼辦？之前賴士葆來抗議就有霸佔電梯不肯離去的經驗，這對外賓感到很抱歉。

「請問當國民黨抬棺來抗議的時候，有沒有想過蘇處長家屬的心情？有沒有想過職業外交人員的尊嚴？」歐江安又說，大家都很悲痛，家屬更是悲痛，希望外界不要利用這件事情打擾他們，希望還給他們清靜空間。

歐江安痛批：「這些不肖政治人物進行選舉操作，對得起外交部前輩？對得起職業外交人員？他們顧及到同仁尊嚴嗎？同仁被羞辱的時候他們看到我們尊嚴嗎？」

(中時 )