交通部觀光局補助各縣市擴大秋冬國民旅遊方案，新北市第一波4000萬元、第二波4000萬元已在上周申請使用達8成，新北市府今日將再申請第三波4000萬元，預計補助總額將達1億2000萬，新北市旅館同業公會16日至31日並加碼推出「耶誕住新北大方送」。

擴大秋冬國民旅遊補助方案將延至明年1月底，新北市旅館同業公會，結合新北市地方特色觀光活動，本月16日起至31日加碼推出「耶誕住新北大方送」，凡使用擴大秋冬國旅補助方案旅客，到店消費打卡同時至「新北市旅館同業公會粉絲專頁」按讚，即可兌換耶誕禮包或特色產業DIY體驗券。

新北市旅館同業公會理事長曾美絹表示，新北市觀光資源非常豐富，每年11至12月期間舉辦的新北市歡樂耶誕城活動吸引大量國內外觀光客前來旅遊，此次公會加碼舉辦「歡樂耶誕住新北」產業聯合推廣活動，目的在結合新北市各地方觀光特色產業及特色旅館聯合行銷，讓前來新北市的遊客有更豐富的旅遊回憶。

更多「歡樂耶誕住新北」產業聯合推廣活動相關訊息及合作業者名單，請上新北市旅館商業同業公會粉絲專頁查詢。

(中時 )