立法院今日院會三讀通過《考試院組織法》，未來考試院考試委員任期將由6年改為4年，而考試委員編制也將由19人減為7至9人。而條文也新增規定，考試委員不得赴中國大陸地區兼職，違反規定者，即喪失考試委員資格。

依照民國94年的中華民國憲法增修條文第6條規定，考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之，不適用憲法第八十四條之規定。

民進黨團提案《考試院組織法》修正案，在今年於立法院司法法制委員會通過初審。修正案內容主要是針對考試委員的名額、任期、及資格重新規範。

親民黨立委李鴻鈞表示，民進黨提案要將考試院虛級化，把考試委員由原本19人刪減至剩3人的版本，再修改成保留9人。政府準備好了嗎？李鴻鈞說，當初檢討國會減半，但後來發生許多倉促修法的狀況。李鴻鈞認為，一次砍太多，對整體影響太大，因此不認同如此急就章。

時代力量立委徐永明表示，時力的立場是將考試院及監察院廢除，回歸三權分立體制。但修憲前透過修改《考試院組織法》，先將機關編制縮減，現階段時力支持這個方向。

國民黨立委曾銘宗表示，《考試院組織法》修正，居然沒有詢問考試院的看法，也沒有考試院的提案版本，主要都是民進黨的提案，不符合程序正義，也在限縮考試院權責。

曾銘宗另指出，民進黨執政三年半，不斷透過修法，擴張政務官員額，從中央部會到相關國營事業，到處充斥政治酬庸。曾銘宗說，對於民進黨如此縮減考試委員人數及權責的做法，國民黨表達反對立場。

(中時 )