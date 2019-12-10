前總統馬英九提槍射靶。（張穎齊攝）

前總統馬英九（中）和國民黨立委參選人林郁方（左）拿槍比「YA」。（張穎齊攝）

前總統馬英九10日上午到國民黨北市第五選區（中正、萬華）立委參選人林郁方競選總部玩玩具槍射擊體驗，被問及9日是否應國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫之邀，擔任韓競總榮譽主委？馬坦言「是的，朱立倫希望我來幫忙，我會全力幫韓國瑜與立委參選人！」

馬英九說，朱立倫擔任韓總部主委，希望他來幫忙，不管有沒有這頭銜，他會全力幫忙韓國瑜與立委參選人，會跑到最後一天，另外台北市也有些地方很艱困、要加油，有需要他就幫忙。

另外，民進黨質疑，陸軍退役中將羅文山於擔任中華黃埔四海同心會長期間，涉收受大陸政協許智明千萬政治獻金，協助馬英九競選2008年總統，而馬在總統任內，曾在總統府接見羅文山及許智明。

「我連大陸國家主席習近平都見過面，跟政協見面沒什麼了不起！」馬英九強調，若對政治獻金有疑問，他都已誠實向監察院申報，去查就好，網路上都有。

(中時 )