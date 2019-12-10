上季敗給勇士之後，火箭本季打算大展鴻圖，不幸西區出現快艇、湖人、獨行俠新三雄攔路。火箭老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)很不高興，如果本季季後賽又失利，總教練丹托尼(Mike D'Antoni)烏紗難保。

丹托尼2016年開始執掌火箭，拿下1次年度最佳教練，作主把得分後衛哈登(James Harden)轉型成控球後衛。近4季的哈登場均逾32分，包含兩次得分王、1次助攻王，除了是他自己驍勇，丹托尼以哈登為攻擊核心的三分球戰術也功不可沒。

哈登、韋斯布魯克(Russell Westbrook)都是天下聞名的猛將，因此是總教練要為火箭的失敗扛責。美媒The Athletic的記者報導，除非拿到總冠軍，否則丹托尼留任的機會非常渺茫。火箭上季沒有和丹托尼續簽，本季已是他合約的最後一年。

火箭從1994、95年連霸至今一冠未得，而且2017年才換了新老闆費爾蒂塔，新老闆還沒嘗過冠軍的滋味。丹托尼以前執掌太陽隊時碰到馬刺王朝，執掌火箭時又有勇士王朝，他雖然優秀卻是時運不濟。

(中時電子報)