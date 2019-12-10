南韓娛樂圈2019年末接連受到沉痛打擊，雪莉、具荷拉及車璌河無預警接連輕生身亡，噩耗震驚各界，也開始審視南韓演藝圈生態出現了什麼問題，何以造就這樣的慘況？國家級媒體「央視」也製播「韓娛魔咒」節目特輯，分析歸納出6大原因，致使線上正活動中的明星不堪負荷，選擇結束生命。

央視《世界周刊》節目近日推出探討南韓明星接連自殺事件的特輯，引述前男團「JJCC」成員麥亨利(Prince Mak)的影片，歸納出韓國娛樂圈生態6大自殺魔咒，竟從練習生時期就開始，有著所謂的「奴隸合約」，節目說道，一般藝人簽約長達7至10年，通常不包含練習生階段，而出道後行程如地獄般密集，宣傳期時也有可能連續工作24小時，毫無私人自由時間，或是經常結束工作已11點多，藝人還得繼續排練，麥亨利也坦言：「我每天都覺得很累」。

另外，合約也包含了不合理的酬勞分配問題，經常聽聞經紀公司與旗下藝人的所得分配比例相當不平等，甚至有公司抽成高達9成，剩下的一成酬勞，還需要跟團體成員均分，且得到收入後，還需要償還練習生時期公司所投入的培訓費用，如此血汗的配比，一直為人所詬病。

至於管理方面，南韓經紀公司對藝人的管控相當嚴格，外型上要求整形、減肥，私生活也會控制，這讓旗下藝人多少感到身心靈耗損，而最致命的，是無法抵擋的網路霸凌，藝人曝光率越高，網友就越有平台可以釋出攻擊，而藝人的每個小轉變，都可能成為箭靶，雪莉脫團就是一例，而經歷這些「魔咒」，長期下來藝人身心難免失衡，人生也很容易失控，因而走上絕路，雪莉、具荷拉及車璜河在不到2個月時間內，陸續輕生離世，可說他們的死亡敲響了警鐘，盼各國娛樂圈及社會，都能注意到這些毀滅性的問題。

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(中時電子報)