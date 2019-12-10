外資放長假，台股12月量能恐將萎縮，12月加權指數將處於高檔狹幅盤整，新台幣匯價則是在30.5元附近整理。保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，台灣企業獲利4Q將擺脫連續4季衰退局面，4Q企業獲利將由負轉為正成長28%，企業獲利成長預估居亞洲第一，企業獲利正增長至少延續至2020上半年。企業獲利衰退或成長，股市都會提前反映。去年台股受到美中貿易影響，外資過度反應抽離3580億，外資可望認錯回補，根據過去歷史經驗，外資認錯回補可望連續4至7個月，料在資金行情下，台股紅包行情可以期待。

朱冠華建議投資人可留意前景佳之5G、蘋果相關供應鏈，料仍會有所表現。展望2020年台股將在5G趨勢下持續成長，待5G基礎設施更加完善後，市場需求將隨之而來，預期1月將重啟上攻走勢，台股有望再創新高。

台灣內需消費力道平穩、加上美中貿易戰帶動部分轉單效益，以及國內市場資金充沛、通膨展望溫和，因此台灣央行無降息急迫性，保德信投信預期將維持目前利率1.375%不變。此外，觀察台商回台投資累計金額上看8000億，有望創造5.7萬就業，台灣經濟成長動能無虞，加上擁有高殖利率優勢，台股成為外資佈局亞洲首選。

展望2020年，各國財政與貨幣刺激政策可望持續接捧，但全球負利率債券節節高升，目前有14個國家十年公債殖利率跌至負值，除日本外其餘皆為歐洲國家，先前負利率債券總額一度突破17兆美元，創歷史新高，全球資金氾濫，擁有高殖利率台股容易吸引全球資金目光。

(時報資訊)