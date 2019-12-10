外交部對藍營立委提告，獲行政院長蘇貞昌支持。蘇揆上午出席「霜賢峻偉-人間國寶王清霜家族漆藝特展」開幕式受訪時說，對於執行公務者基層員警應該給予充分的尊重，有任何違法支持依法追訴。

蘇揆表示，關西機場事件第一個就是中國網軍放假消息而國民黨團也隨之運作，後來才會變成那麼大的風波，現在國民黨團又就這件事炒作新聞，甚至到外交部對基層公務人員、執勤警員有非常不當的動作，事件也經由媒體報導還原現場，全國都非常清楚看見，現在錯了還不認錯，還硬拗，非常不妥當，對於執行公務者基層員警應該給予充分的尊重，有任何違法支持依法追訴。

至於韓國民黨總統候選人韓國瑜自爆女兒韓冰若輔選，很可能被抹黑說懷孕。蘇揆則說，總統選舉是非常好的民主歷程，台灣能夠到人民選總統其實過程很不簡單，我們都是一起奮鬥過來的人，非常期待要選總統的人本身應該做最好的示範，讓台灣民主向上提升，民主落實。

蘇揆說，這次看到韓國瑜競選總統有很多說話第二天自己又反了，像所謂抹黃這件事情，起先大張旗鼓說要告，後來才發現是自己的人或支持者搞的，這種很荒唐荒謬的行徑，對台灣民主進程以及對民主示範是負面教材，我們覺得適可而止。

(中時 )