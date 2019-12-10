一名住在台東的陳姓男子，17歲時隨父親跑遠洋漁船，但父子倆在船上經常爭吵，他一氣之下竟然跳船躲在西班牙加那利群島的一個小島上，這一躲就超過38年，他日前得知父母已過世想返鄉尋親，透過移民署協助可望一圓返鄉夢。

這名陳姓男子40餘年前國小畢業後到台北餐廳當學徒，當時遠洋漁船賺得多，為了賺更多錢，17歲時就被父親從高雄帶出去跑船。

但陳男與父親在遠洋漁船上經常爭吵，父親為此還將他關在船上的冰庫中處罰，甚至將兒子證件拿走不讓他回台灣。陳男一氣之下，趁著漁船在西班牙加那利群島的蘭薩羅特島首府阿雷西非城鎮躲起來，從此人間蒸發。

陳男的父親事後非常後悔，多次前往西班牙找尋，卻始終苦無身影。甚至為了尋兒，不顧海上艱辛生活，與船公司續訂長約，藉著跑船的機會不停的去尋找孩子，尋找了27年後不幸過世。

陳男在3年多前在西班牙巧遇太麻里同鄉，便口述家中的地址及家人姓名，希望能找到家人，但由於兄弟姊妹都已搬遷他處，無從尋找，事後陳男的妹妹得知此事與哥哥聯繫上，但哥哥連自己的母語及中文都快忘光，中文能力有限，只好透過駐外代表處與移民署協助辦理，一圓返鄉尋親夢。

(中時電子報)