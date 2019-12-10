馬英九遭疑收陸錢 「撿到槍」怒嗆綠：去上網查！ 11:392019/12/10 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九提槍射靶。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨質疑，陸軍退役中將羅文山於擔任中華黃埔四海同心會長期間，涉收受大陸政協許智明千萬政治獻金，協助馬英九競選2008年總統，而馬在總統任內，曾在總統府接見羅文山及許智明。馬英九10日上午到國民黨北市第五選區（中正、萬華）立委參選人林郁方競選總部玩玩具槍射擊體驗時嗆「去查就好，網路上都有！」 「我連大陸國家主席習近平都見過面，跟政協見面沒什麼了不起！」馬英九反嗆民進黨，若對政治獻金有疑問，自己都已誠實向監察院申報，去查就好，網路上都有。 (中時 ) #政協 #馬英九 #大陸 #網路 也許您會感興趣 推薦閱讀 拉馬英九下水 老董譏潘恒旭：天才！ 11:432019/12/07 政治 前總統馬英九批蔡英文噁心 18:262019/12/07 政治 回擊蔡英文 馬辦：徐國勇接見管浩鳴也被滲透？ 18:442019/12/07 政治 現身輔選蔣萬安 馬英九諷蔡總統「自我感覺最好」 18:182019/12/07 政治 與韓國瑜竹市造勢 馬英九：票投蔡英文電費一定漲 19:522019/12/07 政治 呂玉玲平鎮競選總部 馬英九張善政站台 15:552019/12/08 政治 馬英九：蔡英文治國無能、倒行逆施 16:502019/12/08 政治 馬英九陪林思銘市場拜票 鄭朝方辦義剪助弱勢 17:592019/12/08 政治 防利用第三者滲透 民進黨籲反滲透法快過關 15:252019/12/09 政治 馬英九辦公室駁綠營：抹紅控假滲透，不如揪出網軍 16:332019/12/09 政治 政治熱門新聞 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 韓判斷假民調方法 網驚：趙少康臉色變了 - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。