民進黨質疑，陸軍退役中將羅文山於擔任中華黃埔四海同心會長期間，涉收受大陸政協許智明千萬政治獻金，協助馬英九競選2008年總統，而馬在總統任內，曾在總統府接見羅文山及許智明。馬英九10日上午到國民黨北市第五選區（中正、萬華）立委參選人林郁方競選總部玩玩具槍射擊體驗時嗆「去查就好，網路上都有！」

「我連大陸國家主席習近平都見過面，跟政協見面沒什麼了不起！」馬英九反嗆民進黨，若對政治獻金有疑問，自己都已誠實向監察院申報，去查就好，網路上都有。

(中時 )