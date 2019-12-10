藍營立委、議員周六在外交部門口與外交部駐衛警發生衝突，外交部發言人歐江安今天表示，將提告藍委曾銘宗、林德福、陳宜民及議員徐弘庭、林金結、張斯綱對駐衛警施以肢體跟言語暴力。對此，曾銘宗表示他們已經請律師擬好訴狀，要反告外交部長吳釗燮教唆駐衛警對國會議員施暴。

曾銘宗表示，當天上午8時就已經請國會聯絡人向外交部表明將去外交部陳情「楊蕙如網軍案」，10時30分到場時，外交部卻部署500名警力，「什麼樣的國家會派500名警力來對付監督外交部的國會議員？」

曾銘宗說，他們一行國會議員跟民意代表，連進他外交部大門都進不去，「超級誇張！超級可惡！只有蔡政府執政底下的外交部、斷交部，才會發生的誇張行徑。」

曾銘宗說，在推擠過程中，駐衛警造成國民黨立委林奕華、陳玉珍受傷並送醫都是事實，第一時間他們就有要求中正一分局必須對推擠的駐衛警做筆錄，並保存相關證據，如今外交部打算提告，他們也請律師寫好訴狀，不針對基層，直接提告教唆傷人的吳釗燮。

曾銘宗認為，外交部提告藍委的行為，不過就是為了轉移楊蕙如網軍事件的焦點，因為他們怕網軍事件重挫他們選情，所以才為了轉移焦點提告，將來不排除也會告他們誣告。

(中時 )