劉三榮的家屬及昔日同袍都認為判決太輕，至少應該無期徒刑。

台南市刑警大隊偵查佐劉三榮今年6月間遭男子梅文魁槍殺身亡案件，台南地方法院一審法庭10日做出判決，依殺人、槍砲等罪合併判處19年2月刑期，家屬得知消息後不能接受，劉三榮父親指出凶手太過惡質，將考慮再提出上訴，「不能讓他出來害人」，劉昔日同袍聽到後也忿忿不平，認為殺警至少得判無期徒刑，也認為應該再上訴。

劉三榮的父親表示，家屬在法院審理時都有到場，對於梅男敘述的案發經過及部分證人說法都有意見，也向法官表達家屬心聲，且感覺梅男強調自己因為劉三榮言語刺激情緒失控才憤而開槍，且做案後並無悔意，今天宣判時沒有到場，但得知結果感覺很失望，認為刑期太輕，梅男日後還有機會出來危害社會，劉三榮高齡91歲的阿嬤臉上沒有太多表情，但也說希望法官好好審理，給人一個公道。

劉三榮昔日同袍聽到消息也感到憤慨，參與追捕梅男的刑警指出，當時在高雄山區圍捕時，還遭到他開車衝撞，情況相當緊張，顯見梅男也不打算輕易就範，相當狡詐，且供詞都避重就輕，就是想逃避刑責，一審判決結果讓他們無法接受，認為應該再上訴。

(中時 )