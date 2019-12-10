交通部長林佳龍今（10）日透過臉書表示，秋冬國旅在高雄的成效不錯，累積至12月5日，總計帶動11.9億元消費。

林佳龍說，很多人不知道，圓山飯店也是交通部的事業喔！高雄圓山鄰近澄清湖，去年我們修築了一條直通澄清湖的木棧道，約200公尺長，夜間還有照明，在這散步非常浪漫。

林佳龍轉述圓山營運長的說法指出，受惠秋冬國旅政策與加強對日、韓行銷，今年單單11月，業績較去年同期成長2成，9月起使用秋冬國旅住宿優惠入住的房間數達600間；顯見秋冬國旅政策效益卓著！

林佳龍也提到，觀光局統計秋冬國旅在高雄的成效。從9月起至12月5日，使用團體優惠住宿於高雄市的共有548團超過3萬人，全台排名第6；自由行住宿32.3萬人住宿，排名第4；總計帶動11.9億消費。

除了住宿，林佳龍說，夜市抵用券也刺激六合夜市消費。管委會累計收受夜市抵用折扣券達18萬張，全國第2，約可帶動近3000萬元相關消費效益。

(工商 )