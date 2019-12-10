蘋果公司兩名前中國籍工程師被控竊取商業機密，已獲保釋候審。蘋果今天在聯邦法院表示，「高度關切」這兩人若行蹤未受監控，可能在審判前企圖逃跑。

去年7月，蘋果前員工張曉郎（Xiaolang Zhang，譯音）被控竊取蘋果自駕車機密文件，試圖投奔中國新創公司「小鵬汽車」。今年1月11日，蘋果公司同仁看到陳紀中（Jizhong Chen，譯音）在保密的工作區內用廣角鏡頭拍攝照片。

加州北區聯邦地區法院今天審理此案，檢察官指張曉郎與陳紀中有潛逃疑慮，應繼續接受監控。

路透社報導，兩人涉竊取商業機密刑事罪嫌，先前打算搭機飛返中國，於前往機場途中被逮捕，兩人獲保釋後，即加戴電子監控器。他們的辯護律師今天表示，兩人因家庭關係，有理由飛回中國，而且到目前為止，沒有跡象顯示兩人違反待審規定。

助理檢察官哈理斯（Marissa Harris）指出，若兩嫌當中任何一人逃往中國，美國聯邦官員要引渡嫌犯回美國受審，雖不是不可能，但也是非常困難。

(中央社)