50歲李姓離婚婦人，欲與富商交往被「打槍」後，竟找正妹照片，佯稱介紹給富商認識，富商為求正妹歡心，8個月就付出200多萬元，卻連正妹面都沒見過，富商懷疑李婦找前夫、兒子、妹妹聯手詐騙，憤而提告，台北地檢署查出，該名正妹手機、帳戶都登記李婦名下，依詐欺罪嫌起訴李婦。另李婦兒子、前夫及妹妹因罪證不足，均不起訴。

檢方調查，被害富商因業務關係認識李婦兒子，言談間不經意透露事業有成，但感情空虛，想徵女友發展感情，他可每月提供金援，李婦兒子告知母親後，已離婚的李婦，遂向富商毛遂自薦，富商認李婦年紀大了快10歲，且長相不符要求而拒絕。

但李婦竟上網找了正妹的照片後，申辦通訊軟體帳號，向富商推薦正妹，推銷正妹條件好，適合富商需求。

富商看到正妹在通訊軟體的照片，一見鍾情，便與正妹透過通訊軟體對話談心，之後正妹提及想資助弟弟遊學、父親生病住院、遇到車禍意外，有金錢需求，富商二話不說，依照指示匯款、或拿現金給正妹朋友，再轉交正妹。

富商從2017年9月至2018年5月間，共付出200多萬元，卻從沒見過心儀的正妹，富商驚覺他轉帳的錢分別匯進李婦、李婦妹妹的帳戶，甚至跟富商拿現金的人，正是李婦的前夫，懷疑他通話的正妹，其實就是李婦的妹妹，因此控告李婦及她前夫、兒子、妹妹4人涉嫌詐欺。

檢方調查時，李婦否認詐騙，堅稱確有該名正妹，只是本人不上相，沒有照片好看，而且不知道什麼原因，突然聯絡不上她，無法請她出庭作證。

檢方依據正妹的LINE帳號綁定在李婦名下手機門號，富商金流匯入李婦帳戶，不採信李婦說法，依詐欺罪嫌起訴李婦。

至於李婦的3名家人部分，檢方認為李婦的兒子只是轉介雙方認識，李婦前夫是被要求幫忙去取款，無法證明他與李婦合謀行騙，另李婦妹妹是否曾假冒正妹和富商通話，亦無具體事證證明，因此將3人不起訴。

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(中時 )