據第一太平戴維斯統計，今年至12月10日，大型商用不動產交易總額達1428億元，年增率高達35%，大型土地及地上權交易金額達2536億元，年增62%。總經理黃瑞楠說，今年商用不動產及土地市場的成交量雙雙超出市場預期，展望明年度，預期商用不動產交易的自用需求仍將保持熱度，然而工業地產價格位居高點，評估支付能力下，整個產業聚落將朝新竹、台中及台南三核心發展。

黃瑞楠指出，今年土地和商用不動產交易金額雙創十年新高，目前美中貿易戰仍在持續當中，預期會是個延續的政策，雙方將在全球開始角力，現在日韓也出現貿易戰爭，台灣在這場戰爭裡會站在什麼的位置。他說，工業地產熱絡今年全年度交易金額達800億元，今年度產生一種很特別的情形就是很多廠商直接買現有的廠房，年度統計金額達310億元，可以看出貿易戰所帶來的影響。

返台投資行動方案，至12月5日，158家廠商通過審查，合計有7078億投資，目前資金運用率約3成，未來2年還有4000億元的投資金額待運用。黃瑞楠說，4000億元不會全數投資在房地產市場，若以十分之一來估算，至少有400億元的資金可用。不過，自用者的價格承受能力有限，今年工業地價漲幅區間縮小，約落在4%左右。

至於明年度工業地產市場展望，黃瑞楠說，工業地產面臨結構性的改變，台商回台行動方案，企業流出大陸趨勢未減，指標大廠回台，將牽動上下游廠商的布局；廠房升級需求，建商瞄準生產空間立體使用需求，投入工業廠辦開發興建；儲物流需求不容小覷，目前網購營業額突破2000億元，現代化倉儲物流需求提升，大型機構、壽險及專業投資人看好未來成長性。

今年投資與自用需求皆明顯升溫，帶動商用不動產交易。零售商場(443億元)、廠房(310億元)及辦公室(280億元)等不動產類型的交易占比最高。今年最大筆交易由京華城以372億元標脫寫下，不僅是史上最高金額的單一商用不動產交易記錄，同時印證建商對於土地的渴望。辦公室購置需求強勁，在現貨市場缺貨下，企業轉向預售市場，國票金與聯強國際分別斥資56.7億元及50.6億元於買入預售辦公大樓，作為集團總部用。

工業地產交易維持熱絡，第一太平戴維斯統計，全年廠房、廠辦及工業地交易合計達815億元。台商回台設廠帶來充足的自用需求，另一方面，買方結構性轉變為工業地產注入投資動能，特別是大型機構法人看好消費模式轉變下，物流倉儲需求增加，包括全球、南山、國泰人壽與樂富一號REITs等專業投資人積極購置具租金收益的物流倉儲。

土地交易市場(土地及地上權)則更為火熱，今年建商與壽險業購地規模都大幅增加，最大筆交易由南山人壽以159億元購入信義行政中心地上權拿下，次高則為元利建設以112億元買下信義區D3土地。

(時報資訊)