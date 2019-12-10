記憶體製造廠旺宏電子（2337）董事長吳敏求看好明年快閃記憶體（Flash）市況，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品明年都有漲價空間。旺宏今日股價開高走高，記憶體族群亦同步上漲。

針對Flash市況，旺宏董事長吳敏求表示，受惠藍牙無線耳機等需求強勁，晶圓代工已吃緊，NAND Flash與NOR Flash也會供不應求，明年下半年漲價的機率大。旺宏成立30年，目前已在ROM、Nor flash拿下全球第一的地位，下一個目標要拿下Nand flash的全球領導地位。吳敏求期望，旺宏要在20年內，成為Nand flash的領導廠商。

記憶體大廠華邦電子（2344）董事長焦佑鈞也對明年展望偏向樂觀，預期明年記憶體市況會趨向穩定。華邦董事長焦佑鈞日前指出，今年整體DRAM價格跌幅很大，現在應該會趨於穩定一陣子，價格會不會反彈還無法判定，但明年應該可以穩定下來。

另外，受惠NAND Flash價格續漲、固態硬碟（SSD）需求強勁爆發，記憶體模組大廠威剛科技（3260）11月合併營收攀升至25.1億元，創近14個月新高，月增18.5%。其中SSD單月營收及出貨量均創新高，月營收比重上升至36.8％。

威剛表示，記憶體產業低點已過，看好明年DRAM及NAND Flash需求同步熱絡，記憶體產業多頭將再次崛起。威剛近來股價持續走高。

(時報資訊)