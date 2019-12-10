曾經被市調機構看好，有機會挑戰蘋果iOS以及Google Android的第三大手機作業系統Window 10 Mobile，今日正式走到了生命的終點。按照微軟（Microsoft）方面的規劃，2019月12月10日後，，Windows 10 Mobile 用戶都不會在免費獲得新的安全更新、非安全修補程式、免費輔助支持以及線上技術內容的更新。算是手機作業系統史上，一個曾經輝煌的結束。

針對Windows 10 Mobile，微軟指出2019 年 12 月 10 日停止對 Windows 10 Mobile 支援後，Windows 10 Mobile 用戶都不會在免費獲得新的安全更新、非安全修補程式、免費輔助支持以及線上技術內容的更新。但是，手動或自動針對新設備以及部分 App 進行的備份作業，將延長三個月的支援，至 2020 年 3 月 10 日為止；而包含照片上傳、從現有備份來恢復一款設備的服務，都將提供額外 12 個月的支援服務(換言之，至 2020 年 12 月 10 日止)，使用者們可以把握時間來轉換自己存在手機中的珍貴資料。

針對現今仍舊支持著Windows 10 Mobile系統的使用者，微軟方面先前就提出了相當直白的建議，推薦使用者可以轉換到持續提供支援的 Android 以及 iOS 平台。按照微軟先前的佈局，他們將在這兩個平台上持續提供微軟產品的服務(Apps等等)，使用者們可以安心轉換。

微軟在 Windows 10 Mobile (或更早期的微軟 Windows Mobile 版本)當中的挫敗，其實早有跡象表明。由於使用者的族群不大，此平台很難提升對開發者的吸引力，在缺乏 App 生態支援的前提，還有手機 OEM 廠的支持下，敵不過 Android 與 iOS 生態系的結果，早可預見。

而微軟Window 10 Mobile退市，不禁令人聯想到華為（Huawei）野心勃勃的鴻蒙系統（HarmonyOS）。根據華為官方所言，他們將會在2020年將此系統導入電視、手錶等產品，市場們引頸期盼的「手機」領域，則仍舊優先採用Android系統。鴻蒙系統的入場，某個程度上也呈現了「一代新人換舊人」的態勢，看起來更讓微軟 Window 10 Mobile的離去顯得唏噓。當然，這也代表著在手機作業系統中iOS以及Android的強勢地位，想要挑戰這兩位老大哥，鴻蒙（或者其他系統）得使出120%的力氣才能看見盼望。

註：Windows 10 Mobile 是微軟開發的手機作業系統，前身是 Windows Phone 系統，在 2010 年 10 月 21 日正式誕生。曾經，Windows Phone 系統被認為是全球第三大(手機/行動)操作系統，但是跟 Android、iOS 相比，在不受開發者青睞，且市場吸引力不足的前提下，逐漸走向沒落。

(中時電子報)