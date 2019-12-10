台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月10日~12月17日)

1.「籃球」：提供2場場中與5場單場投注。

12/11(三)08:00將上演丹佛金塊作客費城76人的精彩戲碼，值得注意的是76人主場開季至今可是打出12勝0敗的無敵戰績！究竟金塊有沒有機會一舉打破76人主場開季的連勝呢？

洛杉磯快艇上周在與密爾瓦基公鹿的雙強對決之中慘敗28分，本周捲土重來將在12/12(四)08:00出征多倫多與上屆冠軍暴龍一決高下，接著12/14(六)09:00飛往明尼蘇達和充滿天賦的灰狼拚戰！目前排名西區第二的快艇相距龍頭湖人還有高達4場的勝差，而後面的獨行俠又窮追不捨，本周這兩場客場之旅十分重要！

2.「足球」：提供16場場中與24場單場投注。

歐冠、歐聯小組賽本周終結，晉級淘汰賽球隊將全數出列。A、B組是目前唯二確定兩支出線隊伍的小組，其他各組都要通過最後一輪小組賽才能決定。12/12(四)C組亞特蘭大作客對頓涅茨克礦工，主隊只要獲勝即可晉級，但客隊贏球仍要看札格雷發電機是否戰勝曼城才能確定。E組是3搶2，拿坡里只要戰勝已經出局的亨克即可出線，利物浦12/11(三)作客對薩爾斯堡紅牛則是生死鬥，紅牛贏球晉級，利物浦只需要一場和局。H組也是3搶2，切爾西主場對已經出局的里爾有主動權，贏球即穩獲出線；12/11(三)瓦倫西亞作客對阿賈克斯非勝不可，和局或輸球都可能會被淘汰。

阿根廷盃決賽周末早上登場，近4年已兩奪冠軍的名門球隊河床，12/14(六)將與首度爭冠的科爾多瓦中央一較高下。河床在阿甲聯賽排名第4，是有實力爭冠的球隊，而科爾多瓦中央僅排名18，雙方有一段不小的差距。但在阿根廷盃晉級的路上，科爾多瓦連勝拉普拉塔學生和拉努斯兩支阿甲勁旅，河床則接連兩輪都只遇到乙級聯賽的對手而輕鬆晉級，在一場定勝負的盃賽決賽場上，即使不被看好的球隊也絕對有爆冷的可能。

3.「排球」：提供2場場中投注。

12/16(一)07:00，巴西超級聯賽兩支名門球隊SESC里約與SESI聖保羅將一較高下，SESC里約近幾季雖然繳出水準以上的成績單，但面對SESI聖保羅卻是一籌莫展，上季季後賽更慘遭SESI聖保羅以3連勝橫掃出局。本季SESI聖保羅依舊強勢，6勝1敗的成績僅次於榜首陶巴特，SESC里約這回客場作戰有機會扳回顏面嗎?

4.「冰球」：提供4場單場投注。

12/11(三)10:00，卡羅萊納颶風客場之旅首站將作客愛德蒙頓油人，颶風陣中來自俄羅斯的新銳斯維奇尼科夫近況火燙，此戰與油人聯盟得分王麥克大衛場上的較勁，將會是此戰一大看點。12/13(五)11:00，颶風客場之旅移師溫哥華，加人近期防守效率下滑，戰績已跌出西部八強，此戰面對來勢洶洶的颶風，預計將會是一場苦戰。

12/12(四)08:00，聯盟戰績排名前兩傑波士頓棕熊與華盛頓首都將狹路相逢，兩隊開季至今都展現強大的宰制力，這場頂尖對決將會是本周最值得關注的賽事!

12/16(一)09:00，溫哥華加人將作客挑戰天敵維加斯黃金騎士，加人隊史與黃金騎士對戰成績是0勝6敗2和，年輕的加人本季客場狀態並不穩定，此戰要拿下隊史正規賽對黃金騎士的首勝難度不低。

5.「羽球」：四強起提供單場投注。

總獎金高達150萬美元的羽球年終賽12/11(三)將在廣州盛大展開，男、女單各有8位今年表現傑出的選手獲邀參賽。

第七度入選年終賽的台灣球后戴資穎今年將尋求個人第三座年終賽冠軍，台灣一哥周天成及王子維也雙雙獲得男單參賽資格。本周欣賞諸家好手精彩絕倫的球技之餘，也別忘了鎖定台灣運彩替台灣選手加油。

(中時電子報)