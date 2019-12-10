台南市第一選區立委選舉選將纏鬥、選情激烈，繼民進黨參選人賴惠員當街攔截國民黨參選人蔡育輝團隊載運塑膠便當盒的車輛，並控告蔡涉嫌賄選後，蔡育輝10日也在同黨市議員林美燕的陪同下前往台南地檢署，反控賴攔車涉及強制罪，以及在臉書發表「抓到了！」、「我的競選對手是賄選一卡車！」涉及刑法加重誹謗與違反選罷法意圖使人不當選，並提出民事求償2000萬元。對此，賴惠員表示，此案已進入司法程序，就讓司法去解決。

蔡育輝還出示賴惠員在民進黨初選贈送的鐵製便當盒，以及在立委提名後贈送的白米等證物，對比自己贈送成本僅15元的塑膠盒，突顯雙方價值差異，並指控對手抹黑。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，無論立委蔡宜津控告賴惠員賄選、賴惠員告蔡育輝賄選或蔡育輝告賴惠員違反選罷法等相關案案，檢方均已受理，並展開偵查行動。

蔡育輝指出，12月6日上午11點左右，東山區高原里長羅献龍幫忙載運他要在東山舉辦問政說明會的文宣品塑膠便當盒時，遭賴惠員帶人強行在馬路上攔阻，還在未經所有人同意下強行將便當盒從貨車取下並拍照上傳臉書，此行徑已違反刑法強制罪。

蔡育輝還說，賴惠員在沒有查證，也沒有證據證明該便當盒成本超過30元，更明知警調機關沒有扣押便當盒，即發布新聞並在個人臉書發表「抓到了！人家是嫁妝一牛車，我的競爭對手是賄選一卡車！」等不實言論，還扭曲事件經過，並到處散布「投票給賄選的候選人沒用」的耳語傳聞，試圖影響選舉，涉嫌違反刑法加重誹謗罪及選罷法意圖使人不當選。

蔡育輝（左）與國民黨台南市議員林美燕（右）出示競爭對手賴惠員贈送的鐵製便當盒、白米。（洪榮志攝）

(中時 )