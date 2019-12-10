為爭取青年支持，韓國瑜副手張善政今天偕同青年代表召開「天黑請閉眼已經四年 台灣人民2020睜大眼」記者會，以風靡全台的「狼人殺」桌遊比擬韓國瑜為知人善任的「預言家」，沿路有「騎士」張善政協助，要將不適任的「女巫」蔡英文總統下架，並消除年金改革等「狼人」。

張善政細數私菸案、楊蕙如網軍案，民進黨都高高舉起，輕輕放下，關鍵核心都是蔡英文，其行徑讓人唾棄，重砲批「民進黨好像是老鼠黨，一窩非常有組織的老鼠，吃香喝辣」，期盼青年不要被「抗中護台」迷惑，「抗中」其實是保蔡英文連任利益。

張善政表示，據媒體民調指出，過半民眾認為最會抹黑、網軍的都是民進黨，歷次總統選舉以來，從來沒看過如此抹黑導向。

張善政說，因為蔡政府執政三年多來，沒有政績成果，平時不燒香，臨時抱佛腳，只好用骯髒方式打選舉，反觀韓陣營一直想把選舉導向政策牛肉，但對方都不理睬，對於政策辯論要求，因哪個電視台在推諉，選舉搞成這樣很心寒。

蔡英文被形容為「狼人殺」的女巫，新北市立委候選人洪孟楷說，蔡英文執政後，沒有好好把台灣導向正確方向，捍衛中華民國，淪為徹底豬隊友，「當用的解藥沒有用，毒藥卻亂用」，全民要用選票下架她。

台北市議員羅智強說，狼人殺中具正義感的騎士是張善政，將協助預言家韓國瑜一起守護台灣未來與正義，更預告今晚8點將直播，而張善政將獻出玩「狼人殺」的處女秀。新北市議員江怡臻指出，而穿梭在綠色森林、傷痕累累的角色是「獵人」是賴清德，初選輸給蔡英文，現在要低頭當副手。

至於「狼人們」，台北市議員游淑慧列舉軍公教年改、錯誤能源政策等都是「狼人」，國民黨青年部副主任詹為元直指仇中、抗中、鼓吹芒果乾、假聲援香港的兩岸政策也是其一。

韓辦發言人鄭照新說，「平民」沒有任何特殊功能，只求能活到最後，國民黨主張如實呈現歷史、大學入學公平公開等的教育政策，期盼2020這場光明與黑暗之戰，正確觀念能被延續下去。

(中時 )