議長謝典林和代言明星姚元浩示範賽車，指出了賽車的人要有天賦，不怕速度，喜歡刺激。（吳敏菁攝）

彰化縣議會廣場先暖場，展示10台亮閃閃賽車，總值高超過了2億元跑車、骨董車。（吳敏菁攝）

彰化縣議會廣場先暖場，展示10台亮閃閃賽車，總值高超過了2億元跑車、骨董車。（吳敏菁攝）

「2020彰化國際賽車節暨農業博覽會」2020年01月04日至05日在彰化高鐵站登場。（吳敏菁攝）

「2020彰化國際賽車節暨農業博覽會」2020年01月04日至05日在彰化高鐵站登場。（吳敏菁攝）

賽道狂人駛進彰化！彰化縣政府及彰化縣議會促成，台灣極限賽車運動發展協會主辦「2020彰化國際賽車節暨農業博覽會」2020年01月04日至05日在彰化高鐵站登場，打響第一炮，今天在彰化縣議會廣場先暖場，展示10台亮閃閃賽車，總值高超過了2億元跑車、骨董車，老萊塢電影裡福特GT40全球只有20輛，也來彰化唯一現身，讓人乍見了突破極限的登峰造極。

縣長王惠美表示，彰化生產汽車零組件非常興盛，包含有車燈、輪胎、螢幕顯示器等等，可以說在彰化生產的零組件差不多可以打造成一台車子。配合這首場賽事也把地方知名的織襪芭樂、汽車材料等相關行業別，以及當地的休閒觀光與農業結合，搭高鐵到田中高鐵彰化站就有精彩的賽車可看，也歡迎鄉親搭乘台灣好行彰南快線，可以帶大家到南彰化的觀光景點以及好吃好玩的地方。

謝典林表示，彰化是中小企業的故鄉，卻孕育金屬加工、機械設備、紡織等許多行業的隱形冠軍，汽車相關零組件令人驚艷，有避震器及鍛造鋁圈改造精品等，以及全國唯一的彰濱財團法人車輛研究測試中心，這都是彰化的驕傲，感謝主辦單位慧眼選擇在彰化舉辦2020首場的封街拉力賽，並結合彰南農業特色，拉近距離，吸引更多人潮來彰化。

台灣極限賽車運動發展協會顧問戴曉祥指出，封街拉力賽在亞太地區已舉辦6、70年之久，很多的聲音反映來台灣辦、經彰化縣汽車商業同業公會理事長林泓裕的促來到了彰化。

王惠美和謝典林和分別先坐上賽車體驗，進出車身費不少力，謝典林不禁笑道，賽車除了要受過訓練，還得是有天賦的人，要不怕速度、喜歡刺激感，王惠美補充，還得心臟夠強。代言人姚元浩透露王惠美剛坐的福特GT40價值1.5億元，全台只有20輛，這輛可是台灣唯一。

封街拉力賽(Street Rally Racing；SRR)是街頭競速計時賽，比賽距離全長5KM的柏油賽道，這次賽事國內開放200個報名名額，也邀請國際頂尖車隊參賽，共分為廠車統規組、一般街車組、飄移組及俱樂部包組，4組同台較勁，參加4回合的計時賽，並搭配親子遊樂區、美食攤商區、主題車聚、博覽會以及車材展覽，打造以親子、美食、農業、汽車為主題的活動。

(中時 )