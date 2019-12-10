文化大學致力國際台灣研究與人才培養，並積極推動國際化教育，不僅有400所國際姐妹校，更和歐盟歐洲文化之都締結產學文化教育聯盟，推動亞洲與歐洲城市產官學協作創新，師生走進產業社會協助地方創生。台灣首站選在大稻埕迪化街及永康商圈農學市集，發表台日大學地方創生案例及聯合國永續發展教育行動方案。

文化大學校長徐興慶說，國際產學發展及創新教育是校務特色發展重點之一，推動國際產學聯盟對於國際學術合作研究發展、教育創新、產業價值及社會公益發展都有實質帶領作用及成果。

徐興慶也表示，本週系列活動即邀請到日本青森縣弘前大學校長佐藤敬、國發會副主委郭翡玉，暢談地方創生理念以及大學如何培養人才與地方社會共榮並迎接國際發展。文大也發揮多元辦學特色，深化優勢專業並鼓勵大學社會創新服務。日前也獲得經濟部核定為社會創新組織大學。

文大研發長顏敏仁表示，為協助培養學生國際競爭力與就業即戰力，並讓教授的專業研發成果有更多實踐機會，文大整合校級研究平台和國際產學聯盟，響應政府政策搭建了從創意、創客、到創造市場價值的三創教育與創新實踐教育生態系。師生團隊更是走出教室在週日自發行動組成跨學院及跨領域團隊，在台北永康商圈和迪化街大學市集和來自台灣各地的小農及地方產業共創價值合作推廣MIT台灣的善益經濟。這是國際產學的創新實踐教育，也是種樹又種林的國際領導人才教育。

文大商學院院長汪進揚、藝術學院院長樊慰慈，帶領師生專題團隊參與跨領域創新成果發表，兩人皆表示，文大國際產學聯盟國際城市發展學術文化交流，是文大領先型校級計畫，推動國際跨域發展及校內整合有顯著成果並引領師生團隊走進社會展現向心力。青年學子獲得從演講座談到企業及社會見學，並走進地方創生落實學校所學及產業應用實踐，不僅深具教育意義，從學生的熱烈參與反應亦可見其成效。

(旺報 )