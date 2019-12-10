◎外交部告藍委 藍委反告吳釗燮

藍營立委、議員周六在外交部門口與外交部駐衛警發生衝突，外交部發言人歐江安今天表示，將提告藍委曾銘宗、林德福、陳宜民及議員徐弘庭、林金結、張斯綱對駐衛警施以肢體跟言語暴力。對此，曾銘宗表示他們已經請律師擬好訴狀，要反告外交部長吳釗燮教唆駐衛警對國會議員施暴。

◎馬英九坦言應朱立倫之邀 接韓國瑜競總榮譽主委

前總統馬英九10日上午到國民黨北市第五選區（中正、萬華）立委參選人林郁方競選總部玩玩具槍射擊體驗，被問及9日是否應國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫之邀，擔任韓競總榮譽主委？馬坦言「是的，朱立倫希望我來幫忙，我會全力幫韓國瑜與立委參選人！」

◎打「亡柯感」救黨？柯：若選差困難度會變很高

民眾黨內傳出計畫打「亡柯感」救政黨支持度，身兼黨主席的台北市長柯文哲10日表示，如果真的選得很差，他市長任期一下任等於空間很狹窄，困難度會變很高。

◎國道火燒車奪2命 被撞司機不發一語

39歲歐姓駕駛今凌晨3時許駕駛貨櫃車行經國道1號北上45公里處時，疑因精神不濟，追撞前方半聯結車，歐男當場被拋飛至車外，40歲邱姓妻子及1歲女兒慘困車內被燒死，目前歐男正在林口長庚醫院加護病房治療，被追撞的郭姓駕駛上午至泰山大隊部做筆錄時，則低著頭不發一語，詳細事故原因仍待進一步釐清。

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(中時電子報)