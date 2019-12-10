印度日前才發生女獸醫遭4男輪暴後遭燒死的慘劇，近日又有一名男子在深夜闖入住著一家四口的民宅，將兩夫妻和4個月大的小男嬰殺死後強暴死去的女主人長達3小時，隨後又欲求不滿的性侵年僅10歲的小女孩。

據《印度時報》報導，他們以「性愛瘋子」(Sex maniac)、戀屍癖描述現年38歲的納西魯丁（Nasiruddin）。他在11月底的深夜闖進一間民宅，以石頭活活將屋主和其妻子毆打致死，隨後他將矛頭轉向了僅4個月大的小男嬰，在「解決」男嬰後，納西魯丁強暴了已經死去的女主人長達三個小時，更恐怖的是他將這個過程錄下來並將其分享予他的家人。

在姦屍3小時候，納西魯丁仍不能滿足，最後他將魔爪伸向僅存的生還者，10歲的小女童。納西魯丁殘忍的侵犯了女童。在調查後，納西魯丁承認自己當晚服用了毒品並且隨身攜帶保險套以用來犯罪。

更令人震驚的是，這已經不是納西魯丁第一次犯罪，他向警方坦承之前他在德里、西孟加拉邦等地犯下的殘忍罪行，暴露了執法單位之間欠缺協調，而使的向納西魯丁這樣危險的累犯得以自由的穿梭在各區域，襲擊不同受害者。

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(中時電子報)