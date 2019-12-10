連鎖餐飲集團乾杯（1269）受惠搶攻低溫及感恩商機、海外展店效益同步顯現，2019年11月合併營收年增逾25％，續創同期新高，營運淡季不淡。展望後市，集團整合旗下5大品牌推出「年底派對祭」，搶攻聖誕跨年商機，看好將再創營收成長新動能。

乾杯2019年11月自結合併營收2.43億元，雖較10月2.47億元小減1.65％，仍較去年同期1.94億元成長達25.29％。累計1～11月合併營收29.04億元，較去年同期25.91億元成長達12.09％，雙雙續創同期新高。

乾杯表示，氣溫驟降帶動鍋物需求攀升，集團掌握低溫及感恩商機，和牛鍋物專門店「黑毛屋本家」主打頂級3大食材奏效，其中A5日本和牛銷售超過5成，配合「黑毛屋」新型態店年增2家，帶動整體業績年增6成。

此外，新品牌「麻辣45」同樣受惠低溫商機，加上坐擁45樓高空美景，晚餐時段及假日來客數達平時2倍。「老乾杯」則將定烤納入標準服務，並網羅熟客畢典經典品項推出4款和牛拼盤，並祭出8折優惠搶搭感恩節熱潮，帶動業績與來客數成長，挹注營收成長動能。

海外方面，「老乾杯」11月8日進駐深圳羅湖區萬象城商場，北京王府中環店11月29日獲北京「米其林餐盤」推薦。目前中國大陸已有13家店，年增6家，加上低溫氣候等效應助攻，帶動海外業績年增近70％。廣州將於12月下旬再開第2家「乾杯燒肉居酒屋」。

展望後市，為掌握年末聚餐商機，乾杯集團整合旗下5大品牌，針對聖誕跨年推出「年底派對祭」，其中「和牛47」及「麻辣45」首度加入高樓景觀餐廳跨年煙火商機戰局，即日起開放跨年場次訂位、並延長營業時間，預計可望再創營收成長新動能。

(時報資訊)