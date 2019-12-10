美國司法部今天公布報告總結說，聯邦調查局（FBI）針對川普2016年競選團隊是否接觸俄羅斯啟動調查時，犯下諸多錯誤，但整體而言，未受政治偏見影響。

司法部這份報告的結論，等於駁斥了川普宣稱聯調局非法監視其選戰的說法。

司法部督察長霍洛維茲（Michael Horowitz）表示，聯調局處理本調查犯了多項程序錯誤。這項調查主要針對川普競選團隊和俄國的接觸，對象包括競選團隊成員巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）、裴基（Carter Page）、曼納福特（Paul Manafort）、佛林（Michael Flynn）。

報告指出：「我們並未發現書面或言詞證據，足以證明針對這4人啟動調查的決策，有受到政治偏見或不當動機影響。」

霍洛維茲指出，聯調局有法律必要性向外國情報偵察法院（Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC）提出調查申請，但聯調局申請時，出現17項讓其論據看來更為有力的「基本且重大」錯誤與缺漏。

舉例來說，聯調局申請監聽令時，持續仰賴前英國情報官員史蒂爾（Christopher Steele）彙整的資訊，即便是在史蒂爾的消息來源透露史蒂爾的說法「曲解且誇大」之後。

民主黨人表示，這份報告凸顯川普屢屢指控聯調局試圖破壞他入主白宮機會的說法根本毫無根據。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在記者會上表示：「這份報告總結性地駁斥了毫無根據的陰謀論，也就是針對川普競選團隊與其俄國連結的調查，是源自政治偏見的說法。」

但川普任命的司法部長巴爾（Bill Barr）質疑報告說，這項調查是「根據最薄弱的懷疑」啟動，「在我看來，這些懷疑，並不足以合理化所採取的舉措」。

(中央社)