韓國瑜裸照風波 賴清德：韓應清楚說明 12:092019/12/10 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨副總統參選人賴清德呼籲，韓市長應出面說明清楚連日來多起事件，包括裸照風波、房子事件等。(張睿廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德呼籲韓國瑜把照片及豪宅等議題向人民說清楚。（范揚光攝） 民進黨副總統參選人賴清德10日上午受訪時被問到針對韓國瑜裸照風波，突然大轉彎，說是自己人在打預防針有什麼看法？賴表示，韓市長應該清楚說明這起事件；這段時間以來，台灣社會所關心的議題，韓市長都應該清楚說明，包括照片事件、房子事件，他都有清楚說明。 (中時 ) #事件 #賴清德 #市長 #風波 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓國瑜鄭正鈐競總成立 韓：我是全台最黑的男人 20:022019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 直播》韓新北大造勢 現場宣布人數超過8萬人 15:102019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 台灣政情 新北造勢大團結－藍營天王聚首 朱接全國競總主委 04:102019/12/09 話題觀察 韓侯合體振奮士氣 全力催三張票 04:102019/12/09 話題觀察 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 為何挺韓？他花90分鐘解釋：沒遺憾了！ 23:172019/12/09 政治 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 政治熱門新聞 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 韓判斷假民調方法 網驚：趙少康臉色變了 - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 「高級人」看不起韓國瑜？民調專家神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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