賴清德呼籲韓國瑜把照片及豪宅等議題向人民說清楚。（范揚光攝）

民進黨副總統參選人賴清德10日上午受訪時被問到針對韓國瑜裸照風波，突然大轉彎，說是自己人在打預防針有什麼看法？賴表示，韓市長應該清楚說明這起事件；這段時間以來，台灣社會所關心的議題，韓市長都應該清楚說明，包括照片事件、房子事件，他都有清楚說明。

(中時 )