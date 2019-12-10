民眾普遍有錢包即財庫的觀念，對錢包的形式、裡面放多少錢、多久要換錢包都有講究，但命理師黃逢逸說，古人的錢都放在衣服的暗袋裡，外傳的錢包聚財做法並無根據，最有效的方式是隨身放紅包袋，裡面放雙數的錢，例如2張100或2張500元均可，每個月初二、十六把錢存到有做投資的戶頭裡，再補充新的錢即可。

多數人都有隨身帶錢包的習慣，外傳長夾最聚財，裡面要放一定數目的新鈔，且因財氣會隨著錢包老舊散去，因此最好3年換一次錢包，錢包裡的新鈔也要每年換，甚至LV還有一款長夾被暱稱是「發財包」；但黃逢逸說，古人並沒有帶錢包的習慣，多把銅錢、碎銀放在袖子的暗袋內，真正的大錢都是用銀票支付，用錢包聚財的說法並無根據。

黃逢逸表示，現代人最簡單的聚財方式就是隨身放個紅包袋，裡面放雙數的錢，例如2張100、500、10000元都可，然後每個月初二、十六拜財神的時候，把錢拿出來存入有做投資的銀行帳戶，並放入新的錢，至於是否是新鈔並不重要。

黃逢逸說，紅包代表意外之財，隨身帶紅包象徵隨時都有進帳，尤其帶旺獎金、加班費等額外收入，最近年關將近，不少上班族會參加尾牙抽獎或有年終獎金進帳，身上帶著裝錢的紅包袋將有助吸財氣。

(中時電子報)