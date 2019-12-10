「姐姐」謝金燕年底將在桃園跨年晚會擔任壓軸嘉賓。（圖／本報系資料照片／呂筱蟬攝）

「姐姐」謝金燕年底將在桃園跨年晚會擔任壓軸嘉賓，一甩她日前被指「人氣退燒」說，其實謝金燕上月底才遭指曲目重複、人氣退燒而罕見動怒，她當時在IG限時動態反擊「別逼姐大發燒，我可要好好維持高情商」，而隨著桃園跨年的消息釋出，謝金燕也感性吐唱表演難度之處。

謝金燕不論是辣曬美腿跳舞、自掏腰包做大型道具，她總是以百變造型成為跨年活動的「嬌」點，不過謝金燕上月底才遭遭指曲目重複、人氣退燒，讓好脾氣的姐姐難得動怒，不過她也展現高EQ，並在IG限時動態發文：「練武功、姐姐真的膩嗎？跨年不聽這些歌叫跨年嗎？」

而隨著謝金燕擔任桃園跨年壓軸嘉賓的消息釋出後，她昨（9日）則在網感性發文：「每年的跨年，我總是想讓大家盡興，想讓看到的人得到驚喜與快樂」，謝金燕認為這不單僅是唱歌跳舞，而是一種精神和力量，她也進一步提到：「在僅有的硬體條件下要變出每年都不同的戲碼...實在是超高難度的好嗎！」

儘管如此，謝金燕仍未因此放棄，她積極想把表演做到最好，最後她在文末正能量標記「#為了想節目我每天胃抽筋啊#我假鬼假怪都是為了誰😝#只要你們喜歡姐姐給你們的回憶這一切都值得」。

(中時電子報)