每年的跨年 我總是想讓大家盡興 想讓看到的人得到驚喜與快樂 就這個念想 也是初衷 即使風風雨雨 也無阻我想傳達的溫度 那不單只是唱歌跳舞 那是一種精神、一種力量 一種.......無論如何都不可以放棄的精神 一種.......帶著鋼盔都要往前衝的力量 在僅有的硬體條件下要變出每年都不同的戲碼..... 實在是超高難度的好嗎! 就拿麥唱唱最簡單了 我也從未放棄、就想拼到最好 因為我從未忘記我的初衷 即便氣候再寒冷 無論你在哪裡也一定能感受到 姐姐所給你的溫度 #為了想節目我每天胃抽筋啊 #我假鬼假怪都是為了誰😝 #2020跨年姐姐在桃園 #只要你們喜歡姐姐給你們的回憶這一切都值得