北市府市政會議10日修正「廉政透明公約」，把原條文登錄「工作地點以外的行程或飲宴應酬」改為「公務行程」，另去除《個資法》保護。藍綠議員痛批，何必脫褲子放屁，該公約只是市長柯文哲拿來譁眾取寵，當初把標準拉很高卻沒有落實，公開透明根本是假的。

標榜公開透明的柯市府在2015年3月發布「廉政透明公約」，要求局處首長、政務官所有行程都必須登錄。不過，當有議員質疑市府官員密會財團，要索取資料時卻被以《個資法》拒絕。

北市政風處長沈鳳樑表示，今早市政會議修正廉政透明公約，把原條文「工作地點以外之行程或飲宴應酬，應於結束後7日內至北府建置之資訊系統辦理登錄」修改為「公務行程應於結束後7日內至北府建置之資訊系統辦理登錄」，此外，也去掉個資法，修正為同意申報及登錄資料由權責機關管理維護。

民進黨議員梁文傑痛批，何必脫褲子放屁，若只是公務行程也不必讓大家知道，這整件事就是譁眾取寵，柯文哲的公開透明都是做表面，修改後只是增加政風人員業務負擔。

國民黨議員王鴻薇抨擊市府，當初把標準拉很高，根本沒有落實，現在則是「廉政縮水」，她說，公開透明本來就是假的，柯文哲從第一任到現在，把所有道德標準拉得非常高，結果做不到甚至做得更爛，修不修她不在意，因為訂的標準也做不到。

面對外界質疑行程登錄淪為自由心證，沈鳳樑說明，具體個案可公平討論，預計月底前修正後的廉政公約就會上路。

(中時 )