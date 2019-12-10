「究竟是執法過當，還是毒蟲自己摔斷腿？」1名楊姓男子10日凌晨與友人騎機車違規併行，遭警方巡邏發現攔查，正當警方要搜身時，男子竟拒絕並企圖落跑，在逃跑過程中不慎摔倒，4名員警上前壓制，男子痛苦哀號，腳斷了!警方隨機呼叫救護車將楊男送醫急救，所幸並無性命危險。

台東分局10日執行巡邏勤務時，在市區更生路上發現2輛機車違規併行，於是前往攔查，正當將2輛機車攔下，竟在楊男褲子口袋發現有疑似毒品吸食器，楊男發覺不對轉身拔腿就跑。

但跑沒多遠男子不慎跌倒，4名員警隨即上前合力壓制，雙方在拉扯時，楊男小腿竟然啪一聲斷了，痛的在地上哀號，警方隨即呼叫救護車，趕緊將楊男送醫急救。

現場男子跌坐在地上，一臉痛苦不斷哀號，這時年青員警看見有人在拍攝，竟然大聲喝斥，要求不能拍，一旁老員警察覺不對後才上前溝通。

楊男哀號的壓著小腿，直說，他不讓警員搜身，警方竟要強制搜身，有多位員警上前壓制他，結果幾聲啪啪聲，小腿就這樣斷掉了。救護人員趕到用剪刀剪開楊男褲子，確認腿部骨折，趕緊將人送醫救治。

台東警方則表示，10日凌晨2點多，巡邏警網在中興路發現50歲的楊姓男子，騎機車行跡可疑，隨後攔下盤查，表明身份並且要搜身和搜查機車，楊男卻企圖落跑，員警才會合力壓制，至於究竟是如何骨折？警方則強調，楊男曾經跳下機車，究竟是當時腿己經斷掉，還是拉扯過程中骨折，還要再調查。

警方隨即也在楊姓男子身上搜出微量毒品，後續等嫌犯情緒平復後，再進行偵辦。

(中時 )