高雄巿府明年度總預算1465億元，議會9日挑燈夜戰，國民黨挾人數優勢，「一毛未刪」全數三讀通過，民進黨團10日上午開記者會炮轟質疑藍營議員護航、未經討論強行過關，「高市議會變成高雄立法會，不讓發言」；但國民黨團強調，民進黨審議過程泛政治化、處處杯葛，議會是合議制，少數服從多數才是民主真諦。

高市議會民進黨團10日一早開記者會，譴責國民黨平時怠於議事，昨晚卻護航預算，以多數暴力剝奪議員監督審查權，議員林智鴻說，這是高市議會最荒唐的一天，先前要求大家開議時準時下班，昨天卻自行加班到晚上9點多，擺明護航韓國瑜。

議員黃文益說，1400多億的總預算，昨晚以局處為單位包裹通過，將近1／2的預算全部過關，他提出的擱置、凍結、刪除案，當場提出意見，擔任主席的副議長陸淑美卻完全置若罔聞，「這不是議會最黑暗的一天，而是黑暗無極限」。

「國民黨無止境護航放水！」議員高閔琳表示，1465億是高市府創歷史新高的總預算，在野議員已盡最大努力監督，但國民黨團強行過關，會被市民看破手腳。

議員陳致中痛批國民黨團多數暴力，11個局處加附屬基金全部敲槌通過，明明今日、明日還有時間討論，「到底在趕什麼？還限制議員發言，高市議會已經變成高雄的立法會」；議員郭建盟則嚴厲譴責，過去預算是逐項審查，昨晚卻是包裹表決，「高市府跟著韓國瑜一起墮落！」

前議長、民進黨議員康裕成指出，這是議會首次「一毛未刪」通過總預算，金額又是史上最高，比照過去民進黨執政，預算照刪，最多還刪了7.9億元，「市民覺得如何？國民黨護航很賣力！」

國民黨團總召曾俊傑強調，民進黨從預算一讀就拒審，二、三讀又多達8次提出清點人數，刻意阻撓議事審查，目前已是加開了10天的臨時會，會期只剩2天半，一直鬧下去預算無法通過，市府建設和社會福利卡關，如何跟278萬高雄市民交代？

國民黨議員劉德林痛批，過去陳菊市長時，連宣讀都不宣讀，當時的議長康裕成敲槌通過，「這才叫一槌定江山，只有民進黨做得出來」；議員蔡金晏則說，民主社會就是少數服從多數、多數尊重少數，國民黨預算審查期間，尊重民進黨議員充分表達意見，最後投票表決有什麼不對？

議員陳麗娜表示，民進黨只為政治利益，多次用清點人數造成流會，泛政治化不針對預算討論，根本是浪費時間、辜負市民期待，如此凸顯黑韓、不顧市民權益，民眾終會看清民進黨的醜陋面目。

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(中時 )