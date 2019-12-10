開發金控公布11月自結獲利 6.41 億元；由於外資持續買超、推升11月份台股指數動能，開發金控發言人張立荃表示，雖然市場擔憂陸美貿易談判生變，導致漲幅收斂，但穩健的金融市場，帶動證券及金融操作等業務獲利動能，今年累計11月稅後獲利 117.65 億元，相較去年同期大幅成長約48％，每股盈餘 0.81 元。

攤開子公司獲利狀況來看，凱基銀行主要業務維持穩定獲利，包含淨利差、手收及金融交易皆有貢獻，11月稅後獲利 3.12 億元，累計前11月稅後獲利 33.39 億元。

台股成交量11月較前月略為下滑，整體走勢受到外資買超帶動，收盤指數較上月上漲，經紀、債券等業務皆有獲利貢獻，加上來自承銷部位收益挹注，凱基證券11月稅後獲利 5.25 億元，累計前11月稅後獲利 54.91 億元。

子公司中華開發資本因獲利動能持續因投資部位評價壓抑，11月稅後虧損 0.42 億元，累計前11月稅後獲利 19.17 億元；中國人壽11月稅後獲利 2.24 億元，累計前11月稅後獲利 141 億元。

(中時 )