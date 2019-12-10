12星座中有脾氣最好，當然也有被認為脾氣最差的星座。但就算脾氣好的星座，也有可能被認為很某些時候很「白目」。根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，票選出了「最不禮貌星座」，在民眾的心目中，究竟哪個會是最難溝通、最沒禮貌，甚至，自己成了黑名單還不自知的「超自以為是」星座。

5. 天蠍座

天蠍座本身就很忌諱別人沒禮貌，但有時候他們也會不小心失禮，說話一針見血，說的話都不太好聽。某些天蠍座還會用強迫的方式要求對方照著自己意思做，是情緒勒索的高手。

4. 牡羊座

牡羊座心直口快，不僅講話語速非常快，更常因為沒有經過大腦整理，就直接隨口說出一些不中聽的話，儘管他們幾乎都不帶有惡意，但不見得這些老實話都能因應當下的氣氛場合。

3. 處女座

處女座會被認為沒禮貌是因為他們超級喜歡「教訓別人、批評別人」，在他們眼中一切都是不完美，於是汲汲營營地想讓周遭一切達到最完美的平衡，所以會用教訓的語氣去糾正別人。正因如此當處女座開始毛躁時，說話就會很欠扁，雖然是出自好心，但總是落得求好心切，而說不出好話，落得沒禮貌下場。

在處女座眼中一切都是不完美，於是汲汲營營地想讓周遭一切達到最完美的平衡，所以會用教訓的語氣去糾正別人。（圖／Shutterstock）

2. 天秤座

天秤座認為他們有自己的宇宙和原則，最讓人厭煩的一點，就是愛「憑空消失」。等到差不多都忘記他們的時候，又像沒事一樣的出現，對此他們的解釋是「懶」。有些天秤被說沒禮貌是因為毛很多，明明希望別人配合又不希望別人屈就，只好委屈自己，但又會一直碎碎念，矛盾感很重。

1. 獅子座

獅子座無論男女先天就自帶狂妄、自大和控制慾的人格特質，導致這些優點也成為缺點，他們的沒禮貌往往來自於對任何人事物的過分自信，以致於根本沒把他人放在眼裡，往往會給人一種「阿不就你最厲害」的誤解。其實他們想掌控一切並非出自惡意，但若稍有不注意言詞情形，就容易擦槍走火，以致於獅子座獲得「最無禮排行榜」上第一位，實在是太愛管事到沒禮貌的境界。

跟他們聊天EQ要很高！12星座沒禮貌排行。（摘自網路溫度計）

(中時電子報)