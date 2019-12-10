國民黨立委參選人林郁方怒批對手無黨籍立委林昶佐。（張穎齊攝）

前總統馬英九（中）與國民黨立委參選人林郁方（左）玩玩具槍射擊體驗。（張穎齊攝）

無黨籍立委林昶佐在臉書張貼對手國民黨立委參選人林郁方和國民黨不分區立委提名人吳斯懷的文宣。（摘自林昶佐臉書）

國民黨北市第五選區（中正、萬華）立委參選人林郁方10日邀到前總統馬英九來競總玩玩具槍射擊體驗，談到對手無黨籍立委林昶佐在臉書發起「拒投林郁方，下架吳斯懷」文宣，林郁方怒批「林昶佐就是另一個『卡神』楊蕙如，抹黑跟賺錢能力都更狠！」呼籲林昶佐「抹黑別人同時，想想你媽的背景！」林昶佐反酸「林郁方選情告急，冷飯熱炒」。

林郁方指出，林昶佐在國內不斷分化國人，讓台灣前途黯淡，他當了5屆立委，所做的事都經得起挑戰，他不僅在地方推動捷運萬大線、萬華雙子星大樓，且每年都帶團去美國國防部，跟美國現役將領聯誼，不管在武器採購、防衛部署，都是促進中華民國安全，曾說服國防部跟海巡署，把八門火砲部署在太平島，保衛國家。

「抹黑別人同時，想想你自己的問題，你媽這樣，我都沒批評！」林郁方痛批，只有林昶佐很大膽懷疑他對中華民國的忠誠，抹黑要舉出例子來，「林昶佐你媽念人民大學這麼多年還拿到學位，你媽擔任上海商務仲裁協會仲裁員」，這在大陸就是官方組織，要有中共統戰部、國台辦同意才能幹那個位置，且又在那裡開會計事務所，但到了選舉就抹紅他。

林郁方強調，國民黨不分區立委提名人吳斯懷是獨立的個體，吳要自己負責，林昶佐若認為有問題就去檢舉辦吳啊，「但林昶佐你要抹黑別人，先考慮你媽媽的背景」，用盡所有抹黑手段，不能只對別人攻擊，然後自己的家人就不能碰一下。

林郁方怒譙，是林昶佐先發動這場戰爭，自己難道要像靶子一樣挨打著玩嗎？不反擊不就是默認？立院跑外交國防的記者，沒人把林昶佐當外交國防專業立委，林昶佐花太多時間在搞大港開唱，還去拍電影當主角，不專業又不專心，究竟替外交國防做什麼？一年幹4年立委還要抹黑，證明過去一事無成。

「林昶佐就是另一個楊蕙如！」林郁方質疑，林昶佐過去4年從政府手上拿多少錢？大港門票是1000、2000元這樣賣？抹黑手的段跟楊蕙如差不多，甚至更狠，賺錢能力比楊蕙如更厲害，林昶佐就是民進黨地下黨員，廢話太多，2008年謝長廷選總統時，青年部長就是林昶佐，跟樣惠如都是謝長廷手下大將，不管在申請標案跟抹黑都是「謝式子弟兵風格」。

林昶佐回應，林郁方過去當立委不斷阻擋軍購案，卸任後，一下批評蔡政府的國機國造不可能、一下又說美國不會賣F16V戰機給台灣，結果都被打臉，只會唱衰台灣國防，請問這專業何在？不要因為學者身份，就瞧不起所有為台灣國防盡心盡力的外交國防委員會立委。

林昶佐也無奈說，媽媽的事情4年前選舉就已經澄清、回應過，林郁方恐怕是選情告急就開始故態復萌、冷飯熱炒，恐怕就是在轉移過去沒修法遏止「吳斯懷們」赴陸朝拜的焦點，「林郁方你過去的縱容、包庇，好不容易被我修法防堵，今年退將已經不敢去大陸朝拜，你應該出來拍手才對，別再模糊焦點！」

(中時 )