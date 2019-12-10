國民黨北市第五選區（中正、萬華）立委參選人林郁方10日邀到前總統馬英九來競總玩玩具槍射擊體驗，談到對手無黨籍立委林昶佐在臉書發起「拒投林郁方，下架吳斯懷」文宣，林郁方怒批「林昶佐就是另一個『卡神』楊蕙如，抹黑跟賺錢能力都更狠！」呼籲林昶佐「抹黑別人同時，想想你媽的背景！」林昶佐反酸「林郁方選情告急，冷飯熱炒」。
林郁方指出，林昶佐在國內不斷分化國人，讓台灣前途黯淡，他當了5屆立委，所做的事都經得起挑戰，他不僅在地方推動捷運萬大線、萬華雙子星大樓，且每年都帶團去美國國防部，跟美國現役將領聯誼，不管在武器採購、防衛部署，都是促進中華民國安全，曾說服國防部跟海巡署，把八門火砲部署在太平島，保衛國家。
「抹黑別人同時，想想你自己的問題，你媽這樣，我都沒批評！」林郁方痛批，只有林昶佐很大膽懷疑他對中華民國的忠誠，抹黑要舉出例子來，「林昶佐你媽念人民大學這麼多年還拿到學位，你媽擔任上海商務仲裁協會仲裁員」，這在大陸就是官方組織，要有中共統戰部、國台辦同意才能幹那個位置，且又在那裡開會計事務所，但到了選舉就抹紅他。
林郁方強調，國民黨不分區立委提名人吳斯懷是獨立的個體，吳要自己負責，林昶佐若認為有問題就去檢舉辦吳啊，「但林昶佐你要抹黑別人，先考慮你媽媽的背景」，用盡所有抹黑手段，不能只對別人攻擊，然後自己的家人就不能碰一下。
林郁方怒譙，是林昶佐先發動這場戰爭，自己難道要像靶子一樣挨打著玩嗎？不反擊不就是默認？立院跑外交國防的記者，沒人把林昶佐當外交國防專業立委，林昶佐花太多時間在搞大港開唱，還去拍電影當主角，不專業又不專心，究竟替外交國防做什麼？一年幹4年立委還要抹黑，證明過去一事無成。
「林昶佐就是另一個楊蕙如！」林郁方質疑，林昶佐過去4年從政府手上拿多少錢？大港門票是1000、2000元這樣賣？抹黑手的段跟楊蕙如差不多，甚至更狠，賺錢能力比楊蕙如更厲害，林昶佐就是民進黨地下黨員，廢話太多，2008年謝長廷選總統時，青年部長就是林昶佐，跟樣惠如都是謝長廷手下大將，不管在申請標案跟抹黑都是「謝式子弟兵風格」。
林昶佐回應，林郁方過去當立委不斷阻擋軍購案，卸任後，一下批評蔡政府的國機國造不可能、一下又說美國不會賣F16V戰機給台灣，結果都被打臉，只會唱衰台灣國防，請問這專業何在？不要因為學者身份，就瞧不起所有為台灣國防盡心盡力的外交國防委員會立委。
林昶佐也無奈說，媽媽的事情4年前選舉就已經澄清、回應過，林郁方恐怕是選情告急就開始故態復萌、冷飯熱炒，恐怕就是在轉移過去沒修法遏止「吳斯懷們」赴陸朝拜的焦點，「林郁方你過去的縱容、包庇，好不容易被我修法防堵，今年退將已經不敢去大陸朝拜，你應該出來拍手才對，別再模糊焦點！」
(中時 )
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