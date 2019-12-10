第一太平戴維斯黃瑞楠說，5年後台北市A級辦公室將面臨高齡化問題，而辦公室供給緊張將持續到2023年，預期2020年A級辦公室租金預期至少有5%的成長空間，另外，新完工A級辦公樓租金跳空上漲，將比同區段平均辦公室租金高出2~4成。全球降息潮興起，剛性需求帶動廠辦及辦公室的租金上升，租金投報率同步提高，投資型買盤在市場上的活動將比今年更為積極。

目前700萬坪的A辦中，屋齡30年以上的約占9%；屋齡在20~30年的約占29%；屋齡在10~20年的約占30%；屋齡在10年以下的約占31%。不過，時間若是拉長至2024年，屋齡30年以上的就會高達30%，20~30年屋齡的就將占到19%。黃瑞楠指出，新、舊案大樓的租金表現差異，將會引導房東評估都更重建的可能性。

黃瑞楠說，依目前可預見的情形觀察，未來辦公室供給緊張將持續到2023年。商辦新的供給量，2020~2025年間，明年度開發金總部案將會完工，但全數將給自家集團使用，2021富邦長泰案完工釋出量也不多，2022年的冠德敦北案也早早被銀行業所訂下來，京華城改建案A強調4年內要完工，時間將會落在2023年。

明年度租金成長動能強勁，辦公室需求增溫，黃瑞楠認為將會有三大趨勢，一、A、B辦租金全面上漲，房東有話語權，租金調漲態度強勢；二、新興產業崛起，新興產業、明星產業的企業規模成長迅速，成為辦公的需求方；三、政策吸引產業資金回流，中美貿易帶動台商回流設廠、海外資金匯回專法帶動金流，將以購代租，辦公室的自用及投資需求將增加。

(時報資訊)