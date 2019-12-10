受國際經濟環境影響，第3季台灣整體製造業營收續減，年減5.3%，但固定資產投資受惠半導體業者加速投資先進製程帶動，第3季為歷年同期新高，年增12.3%，且連續第5季正成長，全年投資有望超越去年，再創新高。

經濟部統計處今天發布民國108年第3季製造業投資及營運概況調查統計，108年第3季製造業營收7兆641億元，季增5.9%，年減5.3%，累計前3季營收為19兆9,816億元，年減3.4%，主因傳統產業受到全球景氣趨緩、市場買氣觀望及原物料價格下跌影響，以及電腦電子及光學製品業因部分智慧行動裝置出貨遞延、筆電廠提前備貨，銷售動能減弱；電子零組件業則因DRAM、液晶面板及被動元件價格偏弱，營收續減。

今年前3季製造業營收都呈現負成長，統計處指出，電子零組件營收可看出逐漸轉好跡象，預期第4季營收可望轉為正成長。

另外從投資額持續成長狀況來看，顯示企業對未來展望看好。第3季製造業國內固定資產增購3491億元，創歷年同季新高，年增12.3%，且為連續第5季正成長；今年以來連續3季都為雙位數成長，顯示投資力道穩健強勁。

投資持續成長力道主要來自占比逾6成的電子零組件業，隨著半導體業者積極投資先進製程，加上其他電子零組件業者因應5G布建需求，持續擴大資本支出以提升產能，108年第3季，電子零組件業固定資產增購2,220億元，占製造業之63.6%居各業之冠，年增率達13%。

另外，第3季以金屬製品業投資年增幅度56.1%最多，主因部分業者興建廠房，加上離岸風電業者持續進行相關投資帶動。化學材料業、基本金屬業則受到高基期影響，分別年減4%、17.1%。

經濟部統計處指出，今年前3季國內固定資產增購累計達1兆129億元，為歷年同期新高，年增23.7%，預估全年投資有望超越去年的1.16兆，再創歷史新高。

展望未來，隨新興科技應用加速推展，有利維繫國內半導體廠商持續投入先進製程，加以國際間貿易爭端加速台商回台擴廠，以及離岸風電產業在地化逐步落實，可望推動製造業投資持續成長。

(時報資訊)