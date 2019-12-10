連鎖餐飲集團六角（2732）受惠主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」全球展店效益持續顯現，2019年11月合併營收「雙升」登歷史第4高，第四季淡季營運續強。今（10）日在買盤敲進下放量勁揚，早盤大漲7.26％至162.5元，盤中維持近5％漲幅，領漲觀光類股。

六角2019年11月自結合併營收4.22億元，月增3.18％、年增達31.11％，續創同期新高、亦創歷史第4高，合計10～11月合併營收8.32億元，年增達26.83％。累計1～11月合併營收45.25億元，年增達30.08％，續創同期新高。

六角第四季淡季單月營收續強，主要受惠「Chatime日出茶太」全球積極展店效益顯現，東南亞市場同店營收維持高成長所帶動。同時，各地經銷夥伴本季展店腳步並未趨緩，又以東南亞國家居多，尤以形成經濟規模且稱霸當地市場的印尼與菲律賓等國最積極。

六角指出，「Chatime日出茶太」全球總店數已突破千家，年初設定的主要展店目標均提前達陣，並在東南亞多國、澳洲、加拿大等地取得市場龍頭優勢。隨著品牌力效益高度發酵，加上合作夥伴實力雄厚、大者恆大趨勢更趨明顯，本季展店效益預計明年首季即可顯現。

展望後市，六角規畫每年全球店數年增達30％為新展店數目標，朝3年內達2000家目標邁進。預期明年加拿大可望達成百店里程碑，印尼則將啟動「跳島策略」持續擴大市占率，菲律賓進入加速展店期、日本2020東奧則有可觀商機。

六角受惠規模經濟效益顯現、營業費用控管得宜，前三季歸屬母公司稅後淨利達3億元，年增高達1.7倍，改寫同期新高，每股盈餘7.72元。展望後市，集團表示，「Chatime日出茶太」店數成長將帶動原物料銷貨與權利金收入，看好有機會持續使獲利成長動能高於營收。

(時報資訊)