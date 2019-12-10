受惠於進入傳統旺季，農曆年前家具汰舊換新需求，台灣連鎖家具龍頭—詩肯(6195)11月合併營收為1.82億元，月增8.33%，年增33.32%，為今年單月次高，由於今年農曆年在明年1月，在家具汰舊換新需求刺激下，12月營運不看淡，隨著房地產景氣回溫，購置新家具的需求可望逐步攀高，可望讓家具產業擺脫今年消費不振狀況，詩肯表示，明年營運可望有翻轉性的表現。

詩肯柚木由新加坡起家，26年前開始進入台灣市場，除台灣外，在新加坡及日本各有13家門市，2012年台灣詩肯柚木再創立詩肯居家品牌，看好高檔床墊及寢具市場，公司亦推出詩肯睡眠精品，目前詩肯旗下共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3個品牌，公司於11月在家具一級戰區台北市內湖開出首家品牌旗艦店，營運至今表現超乎預期；截至11月底，三個品牌店數分別為81、40、7家，總計128店。

若就三大品牌產品來看，詩肯柚木主攻木製家具，主要來自於印尼，床墊則是德國、義大利、馬來西亞及台灣，目前約佔營收74%；詩肯居家主要為皮沙發、床墊、系統家具等，其中皮沙發及皮床主要來自於馬來西亞廠商，約佔營收25%，至於專攻高檔床墊及寢具(價格在3萬元到10萬元之間)詩肯睡眠精品主要為德國原裝進口產品，約佔1%，由於公司具有通路規模，睡眠精品整體毛利率反而優於柚木及居家產品。

上半年受大環境不佳衝擊，詩肯台灣營收表現平平，詩肯表示，今年5月併購新加坡當地第2大傢俱零售商「NOVA」，營收併入後全年的成長性不成問題，但在台灣詩肯方面，受到美中貿易戰與年金改革等外在因素影響，民眾消費心理較為保守，因此上半年營收表現不及2018年同期。

不過進入下半年後，市場需求逐漸回溫，第4季因是傳統旺季，臨近農曆年前家具汰舊換新需求湧現，帶動詩肯11月合併營收攀高至1.82億元，為今年單月次高，累計1到11月合併營收16.14億元，較去年同期成長3.52%，詩肯表示，隨著台灣工業區廠房用地、商辦的交易成長，公司推出的異業合作的促銷至年底明顯發酵，11月台灣單月營收已經追上去年同期，樂觀估計12月可回到成長軌道。

詩肯表示，在三大品牌產品中，詩肯居家將是成長動能最大的品牌，也是公司展店主力，詩肯柚木因進入品牌成熟期，會進一步優化產品，至於詩肯睡眠精品則要專攻百貨專櫃，目前已經有多家百貨商場洽談中，相信明年房市會出現反彈，增添營運助力。

(時報資訊)