臺灣車迷引頸期待的2020世界新車大展，將於本月底登場。裕日車(2227)旗下NISSAN品牌，將於本屆新車大展展出純電動運動轎跑概念車IMs concept、東瀛戰神NISSAN GT-R 50周年紀念款，以及包括370Z、ALTIMA、全球電動車銷售冠軍LEAF、跨界智能跑旅KICKS、JUKE、SUV X-TRAIL、TIIDA、房車SENTRA等全車系車款。

2020世界新車大展NISSAN展場位於南港展覽館一館4樓，強調「技術日產，智行未來」品牌內涵。NISSAN純電動運動轎跑概念車IMs concept，外觀極具科技感，內裝充滿日系家居風格，具體呈現日產對於未來駕駛的設計思考；GT-R 50周年紀念款，設計概念致敬經典GT-R R34車型，採用耀眼的灣岸藍車色，再現東瀛戰神的榮耀。

為徹底體現NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技的全方位安全技術，會場特別準備具未來科技感的VR互動裝置，讓民眾透過互動裝置，實際體驗智行科技的特點。

NISSAN並比照國際一級車展規格，引進「圓形露天劇場」概念，設計底蘊內含日式傳統庭園精神，極富日本文化DNA且兼具時尚設計，將在南港展覽館一館4樓NISSAN攤位展現。

2020世界新車大展，將自2019年12月28日起至2020年1月5日止，在南港展覽館盛大舉辦。NISSAN揭曉車展名模陣容，蔡昀羲、何欣芫、連馨、鄧舒凡及林宛璇等5位時尚名模，將在本屆新車大展與眾多NISSAN車款一同亮眼登場。

(時報資訊)