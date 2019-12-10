繼中州科大機械所碩士論文嚴重偏離教學核心能力後，建國科大也發現類似狀況，他們的電子所及機電光系統研究所學生所發表的論文，竟然寫用符咒、紫水晶、噴泉來舒壓，或與夜市、火鍋有關，被質疑嚴重偏題。

進到國家圖書館的「博碩士論文知識加值系統」，可以查到建國科大電子所107學年出現「噴泉對於壓力舒緩之研究」、「紫水晶對於壓力舒緩之研究」、「符咒對於日夜身心節律之舒壓研究」等論文。

此外，建國科大機電光系統研究所97至101學年也出現「彰化市觀光夜市設置之探討」、「學習環境與學習態度相關之研究」、「餐飲服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之研究 - 以千葉火鍋為例」等疑與系所專業無關的題目。

建國科大電子所所長黃勝斌說，之前有一個老師是電子所與美容科技所合聘，這位老師進行跨領域研究，因此指導學生寫出用符咒、紫水晶或溫泉來舒壓的論文，但其實都有用到電子儀器量測訊號分析，並未離題。

建國科大機電光系統研究所長黃錫泉則表示，在97至101學年間，全校只有機電光系統研究所，學校決定以「母雞帶小雞」方式，逐步發展出其他研究所，因此當時就在機電光系統研究所下設科技管理組，主要由工管系老師來授課。

黃錫泉說，機電光系統研究所學生在97至101學年的論文被發現與夜市、餐飲有關，是當時科技管理組學生所寫，沒有偏離核心能力。不過在101學年之後，學校成立服務與科技所，科技管理組就併過去，機電光系統的論文就都與工程有關。

教育部表示，將函請建國科大報送電子所及機電光系統所的論文，並邀集學者專家檢視；另將責成學校重新審視該所學位論文，並先暫停這2個研究所109學年度之招生作業。若經查證學位論文確有偏離專業領域之情事，將依《私校法》規定，停止該校這2個研究所碩士班招生名額。

未來如何避免類似狀況再發生？教育部說，已規畫將學校學位論文品質管控機制，納入維護大專校院教學品質查核項目，且作為核定獎補助款及招生名額之重要參據。

(中時 )