去年空污法修訂，要求空品標準每四年檢討一次，環保署提出的空品標準修訂草案，竟未將最毒的細懸浮微粒(PM2.5)空氣污染物納入這一波標準加嚴對象，台灣健康空氣聯盟(以下簡稱台健空盟)執行長楊澤民批評，健空盟為2011年PM2.5納入管控的主要民間推手，歷經八年等待，卻見台灣PM2.5標準未原地踏步，根據歐洲PM2.5標準數字推估台灣情況，我國每年約2到3萬人口將因空污致死。

今(10)台健空盟於立法院召開，記者會舉例現行各PM2.5年均值標準，世界衛生組織(WHO)為10微克／立方公尺；美國為12微克／立方公尺；台灣則為15微克／立方公尺，台健空盟從低於台灣PM2.5年均值(15微克／立方公尺)的先進國家早逝人數報告指出，台灣現行15微克／立方公尺的標準值同樣會死人。

舉例德國，PM2.5年平均值11.6微克／立方公尺，統計2016年因PM2.5早逝的人口數則為59600人 ；英國PM2.5年均值9.5微克／立方公尺，2016年因PM2.5早逝的人口數則為31800人；加拿大PM2.5年均值6.1pg ／ m，濃度約台灣的三分之一而已，但每年仍有約14600人因空污早逝，其相關GDP損失則約為2.65兆元台幣，推估台灣每年可能約2到3萬人口因空污早逝。

台健空盟理事長葉光芃醫師表示，2013年，WHO將細懸浮微粒(PM2.5)認定為一級致癌物，大量醫學研究也已證實PM2.5會傷害人體的每一個器官和每一個細胞，即使在低濃度環境的短期暴露PM2.5也有致死可能。

葉光芃指出，新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine）今年8月發表一項結合近16國家499座城市的研究結果，顯示濃度2天的移動均值每增加10微克／立方公尺，相關全日因死亡率、心血管疾病死亡率和呼吸系統疾病死亡率分別增加0.68％，0.55％和0.74％，且都在年平均PM2.5濃度較低的地區。

中華經濟院今年2019年研究指出，台灣PM2.5管制若加嚴至WHO或美國標準，都將帶來重大健康效益，若全台PM2.5年均值降至18微克／立方公尺，健康效益所得平均值為2,672億元（約為1.5％GDP），減少早逝人口3,568人；2020年降至15微克／立方公尺的話，健康效益平均值為4,991億元（約為2.8％GDP）以及減少早逝人口6,664人。

(中時 )