藍委踢爆「卡神」楊蕙如網軍案中，立法院長蘇嘉全幕僚與蔡英文總統選戰操牌手洪耀福是幕後黑手。台北市議員羅智強今天受訪表示，這兩天風向被帶開，驗證楊蕙如網軍根扎得很深，恐怕還有千萬網軍在替政府護航，另一名北市議員游淑慧向蘇嘉全喊話「不要再騙了」。

「卡神」楊蕙如網軍案延燒，藍委昨天點名立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲曾出面主持協調會，替楊蕙如的易始公司爭取國際女子網球協會（WTA）比賽補助事宜，也有消息透露楊可能出國避風頭，在國外操控國內網軍。

羅智強上午受訪表示，楊蕙如在民進黨全面執政後，從中央到地方，鋪天蓋地要資源，等到養得又肥又壯，就可在鍵盤上霸凌文官，逼死優秀外交官，清算政敵打擊異己，這是非常惡劣的網軍文化，請民進黨不要只會切割，至今民進黨連一聲道歉都沒有，對得起國人、蘇啟誠在天之靈嗎？

羅智強抨擊，楊蕙如至今只以非常輕微的侮辱公署罪遭起訴，據他了解，前網協成員曾向檢方提告，若真有涉及重大刑事案，呼籲檢方積極偵辦，為了保全證據與證詞要能秉公處理。

外界質疑藍委赴外交部抗議被質疑失焦，羅智強強調，此案無關藍綠，盼不要轉移焦點，語帶諷刺地說，佩服外交部長吳釗燮很聰明地把風向帶開，驗證楊蕙如網軍根扎得很深，恐怕還有千千萬萬個網軍政在為政府護航，台灣民主恐因而付出代價。

至於蘇嘉全指張嘉玲是協助WTA主辦單位和相關單位建立對話管道，盼有更多國際賽事在台舉辦，台北市議員游淑慧高呼「不要騙了」，明明2016年就舉辦過，為何2017年還要游蘇嘉全建立對話管道。

游淑慧說，由於楊蕙如的易始公司並不符合申請體育署運動發展基金的資格，因此把腦筋動到北市府體育局，更傳出北市長柯文哲心腹蔡壁如曾幫楊蕙如牽線網協，這就是「閨蜜喬事團」。

(中時 )