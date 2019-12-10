台中市3座焚化爐產生的飛灰數量可觀，因缺乏場地存放，需要進行固化後轉運到外縣市處理，不過目前全省只有一處合格飛灰掩埋場，處理費用由1公噸6千元暴漲到1萬6000元，造成明年度台中市處理經費高達４億多萬元；市議員李天生10日質詢要求台中市自行設置飛灰掩埋場，避免浪費公帑。

環保局吳志超強調，已經向中央申請經費補助，研擬採用先進技術，將飛灰進行水洗後，成為水泥填加物，擴大使用範圍，節省處理支出。但是李天生認為，此種處理方式無法將有毒物質處理掉，會造成環境汙染，值得商榷。

李天生說，焚化爐產生的飛灰，數量不停增加，如何安置，成了頭痛的問題，108年文山廠及烏日廠的飛灰，委託廠商進行穩定固化後，清運至外縣市掩埋場處理；后里廠則於后里掩埋場執行最終處置，只是后里掩埋廠也將面臨滿載，無處可容的困境。

李天生表示，飛灰穩定化物處理費用，逐年上漲，環保局編列處理經費，106年5929萬7千元，107年1億7225萬9千元，108年2億8125萬2千元，109年則暴漲為 4億2950萬4千元，比上年度增加1億4825萬2千元。

李天生指出，目前全省只有高雄一處飛灰合格掩埋場地，台中市產生的飛灰，委託業者轉運前往，處理價格去年一公噸6千元，今年上漲到一公噸1萬6000元，預期在獨家生意下，未來還有可能繼續上漲。

李天生不滿說，台中市明年編列相關處理費用高達4億多元，預計4年下來將高達20億元，嚴重浪費市民的納稅錢，與其浪費民脂民膏，不如考慮自行建造一處合格掩埋場，自已處理焚化爐產生的飛灰，長期下來可以節省不少支出，避免浪費公帑。

(中時 )