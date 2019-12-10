為漸凍症募款的「冰桶挑戰」發起人弗瑞茲（Pete Frates）已於昨（9）日辭世，享年34歲，他發起的「冰桶挑戰」活動於2014年席捲全球，總共募集超過2.2億美元（約新台幣67億元）。

為漸凍症募款的「冰桶挑戰」發起人弗瑞茲9日安詳辭世，享年34歲。

路透社報導，在與俗稱為「漸凍人症」的「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS）纏鬥7年後，波士頓學院（Boston College）宣布，「冰桶挑戰」發起人弗瑞茲已於昨日在波士頓郊區的比佛利（Beverly）自宅內過世，享年34 歲，過世時身邊圍繞愛他的家人朋友。

弗瑞茲高中時是全能運動員，擅長足球、冰上曲棍球、棒球等，大學入讀波士頓學院，成為該校棒球校隊隊長，後續更被任命為學校棒球隊負責人，不過也在同一年開始發病，他於2012年、27歲時確診罹患漸凍人症。

弗瑞茲隨後發起為漸凍症募款的「冰桶挑戰」活動，活動於2014年夏天在社交網站上風靡一時，全球網友在社群網站上貼出自己遭冰桶水狂倒的影片，同時點名朋友一起響應，當時參與募款活動的名人包含美式足球愛國者明星四分衛布雷迪（Tom Brady）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、女神卡卡（Lady Gaga）等，該活動總共募集超過2.2億美元。

「冰桶挑戰」活動獲得許多名人響應。圖為美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）2014年參與活動的畫面。（圖／美聯社）

「冰桶挑戰」獲得許多名人響應支持。圖為電視節目「決戰時裝伸展台」主持人提姆甘恩（右）及名模海蒂克隆（左）2014年響應活動的畫面。（圖／美聯社）

弗瑞茲曾說過，「冰桶挑戰」活動不只啟發他在確診後要繼續活下去，更要繼續茁壯。

弗瑞茲於確認罹病後一年結婚，並在2014年8月與妻子誕下一名女兒。

(中時電子報)