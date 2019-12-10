立法院上周三讀通過「農產品生產及驗證管理法」，開放農民在合法農地上建設農產初級加工場，農委會今召開記者會公佈相關管理細節，未來凡是農糧、水產、林產三類別中，只要符合農委會列入的加工原料，即可向在地縣市主管機關申請初級加工場登記證，進行通路上架、外銷等工作，農委會主委陳吉仲更喊出10年內將我國農業產值從5000億提升到1兆的口號。

陳吉仲指出，初級加工場納入農委會管理後，將來的農業產值不會只有一級，希望10年內能讓我國農業產值突破兆元大關，有了初級加工場就可解決產銷失衡的問題，農民可將農產品的上級、中級品項銷到市場，下級品就拿來加工，不僅可提高農民收入，也是對消費者負責任的表現。

外界疑慮，農產初級加工場恐造成更多的農地工廠，陳吉仲強調，初級加工場的加工室內最大面積依規定只能達200平方公尺，且加工原料必須為百分百台灣生產，還需具農民或農民團體身分才能申請，在多重的條件下，絕對不會成為非法的農地工廠。

農委會指出，申請農產初級加工場除須具備農民身分外，所使用原料還必須為國產驗證、溯源、有機及有機轉型期農產品，農糧、林產類人員必須經40小時合格訓練，水產類得再增加額外30小時安全管制訓練，才能申請初級加工場登記證。

訓練內容包含建立加工製程以及品管指標，合格農友須具備國家衛生安全等相關規範，開課單位則由食品工業發展研究所、各農業試驗改良場以及台北市林業技師公會執行，目前已培育出20位種子教師、680多位農民，其中共305位通過考核，農委會也預計每年建置10至20處示範加工場向全國農友進行推廣。

(中時 )