《華盛頓郵報》9日刊登一份根據兩千頁機密文件所撰寫的報告「關於戰爭的真相」指出,花費上萬億並造成兩千多人死亡的阿富汗戰爭,事實上自小布希至現今川普的美國政府,18年以來都一直欺騙誤導大眾、扭曲真相,明知連敵人是誰都不清楚,卻一向對外宣稱有所戰果,讓曾參與的將領直言「我們根本不知道在這做什麼」。

阿富汗戰爭花費上萬億美國人民納稅錢、並造成兩千多人死亡,如今美機密文件卻揭露,政府18年以來一直都在編造證據扭曲真相,好讓外界對戰爭成果有美好憧憬。

報導指出,這份長達兩千多頁的文件,是由阿富汗重建特別督察長辦公室(Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR)訪談了近600多名美國高階軍官和外交官、援助人員、阿富汗官員與其他在戰爭中扮演直接角色者的訪問紀錄,為執行「經驗學習」計畫的一部分。華郵是在資訊自由法(Freedom of Information Act)支持下取得的這些文件。

報導引述文件指出,眾多受訪者表示,自2001年以來,估計耗費納稅人約1萬億美元的阿富汗戰爭上,事實上根本是浪費。他們表示,自己必須承受著上級壓力,證明這個耗資巨大的項目確實有發揮作用,竭盡全力編造證據和資料,以證明事實並非如此。

一名國家安全委員會資深官員說,前總統歐巴馬和國防部經常施壓,要求提供2009年到2011年增兵有成的數據,但事實證明並非如此。他說,用各種衡量方式,「都不可能有好結果」,「無論我們從受訓的部隊人數、當地暴力程度,或是對領土的控制來看,都很難精確呈現成果,戰事結果總是經由操控而來。」

這份文件指出,涉及長達18年阿富汗戰爭的美國高官們,企圖編織關於戰爭的美好憧憬,卻扭曲了真實的一面。曾於2013至2014年間擔任美指揮部反叛亂顧問的陸軍上校克勞利(Bob Crowley)表示,「所有的資訊都被扭曲,以呈現戰爭最好的一面;舉例而言,通常拿不可靠的調查數據來證實我們在此所作一切是正確的,讓我們成為了『自我延續』」。

報導指出,職掌SIGAR的蘇普科(John Sopko)承認,這些文件顯示「美國人民不斷被謊言所騙」。文件指出,曾在小布希和歐巴馬任內擔任要職的三星將領魯特(Douglas Lute)表示,「我們缺乏對阿富汗基本了解,我們不知道自己在做什麼,對執行中的任務一點概念也沒有。」

對此,五角大廈9日在聲明中指出,國防部無意誤導國會與大眾,「官員持續提簡報關於美軍在阿富汗付出的進度與挑戰,並定期提供國會相關報告,以聚焦這些挑戰」。

(中時電子報)