《華盛頓郵報》9日刊登一份根據兩千頁機密文件所撰寫的報告「關於戰爭的真相」指出，花費上萬億並造成兩千多人死亡的阿富汗戰爭，事實上自小布希至現今川普的美國政府，18年以來都一直欺騙誤導大眾、扭曲真相，明知連敵人是誰都不清楚，卻一向對外宣稱有所戰果，讓曾參與的將領直言「我們根本不知道在這做什麼」。

阿富汗戰爭花費上萬億美國人民納稅錢、並造成兩千多人死亡，如今美機密文件卻揭露，政府18年以來一直都在編造證據扭曲真相，好讓外界對戰爭成果有美好憧憬。

報導指出，這份長達兩千多頁的文件，是由阿富汗重建特別督察長辦公室（Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR）訪談了近600多名美國高階軍官和外交官、援助人員、阿富汗官員與其他在戰爭中扮演直接角色者的訪問紀錄，為執行「經驗學習」計畫的一部分。華郵是在資訊自由法（Freedom of Information Act）支持下取得的這些文件。

報導引述文件指出，眾多受訪者表示，自2001年以來，估計耗費納稅人約1萬億美元的阿富汗戰爭上，事實上根本是浪費。他們表示，自己必須承受著上級壓力，證明這個耗資巨大的項目確實有發揮作用，竭盡全力編造證據和資料，以證明事實並非如此。

一名國家安全委員會資深官員說，前總統歐巴馬和國防部經常施壓，要求提供2009年到2011年增兵有成的數據，但事實證明並非如此。他說，用各種衡量方式，「都不可能有好結果」，「無論我們從受訓的部隊人數、當地暴力程度，或是對領土的控制來看，都很難精確呈現成果，戰事結果總是經由操控而來。」

這份文件指出，涉及長達18年阿富汗戰爭的美國高官們，企圖編織關於戰爭的美好憧憬，卻扭曲了真實的一面。曾於2013至2014年間擔任美指揮部反叛亂顧問的陸軍上校克勞利（Bob Crowley）表示，「所有的資訊都被扭曲，以呈現戰爭最好的一面；舉例而言，通常拿不可靠的調查數據來證實我們在此所作一切是正確的，讓我們成為了『自我延續』」。

報導指出，職掌SIGAR的蘇普科（John Sopko）承認，這些文件顯示「美國人民不斷被謊言所騙」。文件指出，曾在小布希和歐巴馬任內擔任要職的三星將領魯特（Douglas Lute）表示，「我們缺乏對阿富汗基本了解，我們不知道自己在做什麼，對執行中的任務一點概念也沒有。」

對此，五角大廈9日在聲明中指出，國防部無意誤導國會與大眾，「官員持續提簡報關於美軍在阿富汗付出的進度與挑戰，並定期提供國會相關報告，以聚焦這些挑戰」。

(中時電子報)