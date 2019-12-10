台灣「舉牌」工作整天吹風日曬，一小時可能只有台幣一百多，不過在澳洲一份工地交通指揮的工作，目前年薪卻能超過10萬美金(約台幣3百萬）

澳洲的工地交通指揮員年薪薪資相當可觀，一小時可賺40澳幣（約9百多元台幣）只要接受兩天訓練，一年就可賺進13萬澳幣（約台幣300萬元），更有有機會漲至18萬澳幣，其中，在假日工作的工人還將可獲得雙倍薪資，年薪可增加5%，若以當地護理師平均年收入比，幾乎是他們薪水的3倍的收入，

30歲女子道塞特（Amy Dowsett）是一名交通管制員，，每天工作就是在建築工地高舉「停下」（Stop）或「慢行」（Slow）牌子，協助疏導交通。這份工作的優點就是擁有高新資、工時又具彈性，因此，這吸引相當多的女性投入這行，道塞特表示，該工作每小時可賺取40澳元，甚至還擁有45澳元的車費津貼及22澳元餐費。

工人會有這麼高的薪水，是因為政府一項新計畫，迫使建商要確保包商執行這些工資標準，而有人認為交通管制員的工作，不論下雨刮風都要站在戶外一整天，又要承受公眾的辱罵，這樣的薪水其實相當公道。

(中時電子報)