資深藝人曹西平，常透過臉書與粉絲分享生活點滴，不過近日卻疑似被傳出有小孩，讓他在臉書PO文澄清：「不是坐在我旁邊就是我兒子」，更感嘆：「不要以訛傳訛，不要人言可畏」。

曹西平在臉書PO出用餐的照片，碰巧旁邊坐著在玩手機的幼童，因此被傳出就是他的親生兒子，甚至還有人好奇問他：「你家小孩怎麼這麼小，你是晚婚是嗎」？這讓他氣得在臉書PO文澄清，表示：「不是坐在我旁邊就是我兒子，不是坐在我旁邊我就ㄧ定認識他，我也不知道是誰家的小孩，不要亂說話更不要亂問我」，直言：「八卦謠言才是可怕，沒有小孩也被說的跟真的ㄧ樣」，並藉此呼籲所有人：「不要以訛傳訛，不要人言可畏，不要移花接木，更不要看圖說故事」。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

對此網友紛紛留言：「這年頭很多愛當編劇的人，就當聽故事吧，別在意生氣」、「有些無聊的人才會說人閒話，別聽太多，自己開心就好」、「這年頭就是這種閒話家常的最多」。

(中時電子報)